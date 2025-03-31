ua en ru
Пн, 31 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Для ефективної роботи енергетики треба вирішити проблему боргів на ринку, - Лорковські

Понеділок 31 березня 2025 14:25
UA EN RU
Для ефективної роботи енергетики треба вирішити проблему боргів на ринку, - Лорковські Фото: для ефективної роботи енергетики треба вирішити проблему боргів на ринку (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Необхідно вирішити проблему заборгованостей на балансуючому ринку щоб він почав ефективно працювати у майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар директора секретаріату Енергетичного співтовариства Артура Лорковські.

Розповідаючи про проблеми української енергетики він наголосив на проблемі заборгованостей на балансуючому ринку.

"Як я розумію, нещодавно тут були прийняті рішення Урядом, які покликані зробити так, щоб фінансові ресурси сюди надходили. Цю проблему треба вирішити, щоб борги не накопичувалися треба на майбутнє думати, як реформувати цей сектор, щоб він ефективно працював у майбутньому", - наголосив Лорковські.

Раніше в Міністерстві енергетики заявляли, що борги "Укренерго" перед учасниками балансуючого ринку перевищує 18 млрд грн.

Нагадаємо, раніше "Укренерго" звернулось до українців із закликом максимально переносити користування потужними електроприладами на денний час доби, якщо на вулиці сонячна погода. Це зменшує навантаження на енергосистему.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія
NEWS
"Дедлайн війни" для РФ і "великі проблеми" для Зеленського: Трамп зробив гучні заяви
"Дедлайн війни" для РФ і "великі проблеми" для Зеленського: Трамп зробив гучні заяви
DAILY
Угода по надрах зі США: що не так з ідеєю Трампа і чим ризикує Україна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Угода по надрах зі США: що не так з ідеєю Трампа і чим ризикує Україна