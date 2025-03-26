Сонячний лайфхак. В Укренерго пояснили, коли вмикати потужну техніку, щоб уникнути проблем
Укренерго звернулось до українців із закликом максимально переносити користування потужними електроприладами на денний час доби, якщо на вулиці сонячна погода. Це зменшує навантаження на енергосистему.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Укренерго у Telegram.
Як сонце впливає на енергоспоживання
"Ще перед повномасштабним вторгненням українські споживачі активно почали встановлювати сонячні панелі. Масовані російські атаки на енергосистему додали ще один стимул: багато споживачів вирішили посилити власну енергоавтономність - і теж встановили вдома або на роботі сонячні панелі. Сьогодні вплив "сонця" на енергосистему дуже значний", - кажуть у компанії.
На ілюстрації показано два суміжні дні березня - посеред робочого тижня і з приблизно однаковою середньодобовою температурою. Тільки перший день - похмурий, а наступний - сонячний. Різниця в рівні енергоспоживання (станом на 9:30 ранку) склала понад 9%.
Різниця у рівнях споживання у сонячну і похмуру погоду (інфографіка Укренерго)
Потужною технікою краще користуватись у сонячні дні
"Окрім споживання, погода зараз суттєво впливає і на генерацію, бо так само як і побутові, ефективно працюють промислові сонячні електростанції. Експортувати надлишки вдається далеко не завжди, бо у сусідів (наприклад, у Польщі) загальна встановлена потужність СЕС - у кілька разів більша, ніж в Україні. І часто сонячна погода одночасно встановлюється у багатьох країнах одночасно", - кажуть у компанії.
Тому, щоб уникнути технологічних проблем, Укренерго закликає споживачів у сонячну погоду максимально переносити користування потужними електроприладами на денний час доби.
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