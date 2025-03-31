Для эффективной работы энергетики надо решить проблему долгов на рынке, - Лорковски

Необходимо решить проблему задолженностей на балансирующем рынке чтобы он начал эффективно работать в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий директора секретариата Энергетического сообщества Артура Лорковски.

Рассказывая о проблемах украинской энергетики он отметил проблему задолженностей на балансирующем рынке.

"Как я понимаю, недавно здесь были приняты решения Правительством, которые призваны сделать так, чтобы финансовые ресурсы сюда поступали. Эту проблему надо решить, чтобы долги не накапливались надо на будущее думать, как реформировать этот сектор, чтобы он эффективно работал в будущем", - подчеркнул Лорковски.

Ранее в Министерстве энергетики заявляли, что долги "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка превышает 18 млрд грн.

Напомним, ранее "Укрэнерго" обратилось к украинцам с призывом максимально переносить пользование мощными электроприборами на дневное время суток, если на улице солнечная погода. Это уменьшает нагрузку на энергосистему.