Ефективна боротьба з нелегальним ринком потребує координації держави та бізнесу, - AСС

Середа 03 грудня 2025 18:49
Ефективна боротьба з нелегальним ринком потребує координації держави та бізнесу, - AСС Фото: в АСС висловилися, про те що потрібно дня боротьби з нелегальним ринком (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Американська торговельна палата в Україні та представники правоохоронних органів провели зустріч, на якій обговорили стан боротьби з незаконним виробництвом і обігом підакцизних товарів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення Американської торговельної палати в Україні (ACC).

Під час засідання Міжвідомчої робочої групи з протидії кримінальним правопорушенням при Офісі Генпрокурора правоохоронці, а також представники митниці та податкової служби надали оновлену інформацію про ситуацію в боротьбі з незаконними ринками підакцизних товарів, результати останніх операцій та окреслили плани подальших дій.

Бізнес-спільнота назвала ключові виклики:

  • ефективне застосування та виконання чинного законодавства, оскільки правова база для боротьби з нелегальним ринком вже існує;
  • незаконне виробництво тютюнових виробів окремими великими виробниками;
  • контроль за ввезенням обладнання та тютюнової сировини.

Серед проблем також зазначено, що частка нелегального ринку сигарет у 2025 році становить 15,4%, через що бюджет недоотримує понад 25 млрд грн.

У сегменті електронних сигарет нелегальний ринок сягає 93,6%, що призводить до втрат понад 7 млрд грн.

Учасники зустрічі домовилися продовжити координацію зусиль для підвищення результативності боротьби з незаконним обігом підакцизної продукції.

"Подолати тіньову економіку неможливо силами лише одного державного органу чи бізнесу. Потрібні відкритий діалог, розподіл відповідальності та узгоджені дії всіх сторін для досягнення відчутних результатів", - зазначається у публікації Американської торговельної палати.

Нагадаємо, бізнес закликав G7 посилити боротьбу з нелегальною торгівлею цигарками в Україні.

