ua en ru
Ср, 03 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Эффективная борьба с нелегальным рынком требует координации государства и бизнеса, - AСС

Среда 03 декабря 2025 18:49
UA EN RU
Эффективная борьба с нелегальным рынком требует координации государства и бизнеса, - AСС Фото: в АСС высказались, о том, что нужно дня борьбы с нелегальным рынком (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Американская торговая палата в Украине и представители правоохранительных органов провели встречу, на которой обсудили ситуацию по борьбе с незаконным производством и оборотом подакцизных товаров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Американской торговой палаты в Украине (ACC).

В ходе заседания Межведомственной рабочей группы по противодействию уголовным правонарушениям при Офисе Генпрокурора правоохранители, а также представители таможни и налоговой службы предоставили обновленную информацию о ситуации в борьбе с незаконными рынками подакцизных товаров, результатах последних операций и очертили планы дальнейших действий.

Бизнес-сообщество назвало ключевые вызовы:

  • эффективное применение и исполнение действующего законодательства, поскольку правовая база для борьбы с нелегальным рынком уже существует;
  • незаконное производство табачных изделий отдельными крупными изготовителями;
  • контроль за ввозом оборудования и табачного сырья.

Среди проблем также отмечено, что доля нелегального рынка сигарет в 2025 году составляет 15,4%, из-за чего бюджет недополучает более 25 млрд грн.

В сегменте электронных сигарет нелегальный рынок достигает 93,6%, что приводит к потерям более 7 млрд грн.

Участники встречи договорились продолжить координацию усилий по повышению результативности борьбы с незаконным оборотом подакцизной продукции.

"Преодолеть теневую экономику невозможно силами только одного государственного органа или бизнеса. Нужны открытый диалог, распределение ответственности и согласованные действия всех сторон для достижения ощутимых результатов", - отмечается в публикации Американской торговой палаты.

Напомним, бизнес призвал G7 усилить борьбу с нелегальной торговлей сигаретами в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки ДПСУ Сигареты
Новости
"Укрэнерго" показало графики отключений света в Украине 4 декабря
"Укрэнерго" показало графики отключений света в Украине 4 декабря
Аналитика
"Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев
Катерина Гончарова, Татьяна Пархомчук "Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев