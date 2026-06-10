Эффект длится уже 5 лет: технология вакцин от COVID-19 показала успех в борьбе с раком

Лекарственные средства, созданные на основе технологии мРНК, благодаря которой вакцины от COVID-19 появились на рынке за рекордно короткое время, демонстрируют устойчивую эффективность в борьбе с раком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что заметные прорывы в сфере разработки вакцин от рака, которая считается одним из самых динамичных направлений онкологических исследований, происходят на фоне того, как американские чиновники посылают противоречивые сигналы о преимуществах и безопасности этой технологии.

В этом месяце на заседании Американского общества клинических онкологов в Чикаго было представлено более 130 исследований, посвященных вакцинам от рака.

На заседании присутствовали ведущие разработчики вакцин, в частности компании BioNTech, Moderna, Merck и Pfizer.

Компании тестируют препараты на основе мРНК в девяти крупных и средних клинических испытаниях по раку легких, почек, мочевого пузыря и поджелудочной железы, и, возможно, уже в этом году получат первые результаты своего большого подтверждающего испытания по меланоме.

Reuters отмечает, что онкологические мРНК-вакцины разрабатываются как индивидуализированное лечение: у пациента берут образец опухоли, определяют уникальные мутации и создают мРНК-вакцину персонально под его болезнь, чтобы предотвратить рецидив.

Поэтому, хотя сокращение федеральных грантов в США создает препятствия для академических институтов, крупные фармацевтические компании двигают технологию вперед в глобальном масштабе, в частности наращивая испытания в Европе и Азии.

От раннего открытия до потенциального прорыва

Десять лет назад врач Винод Балачандран из Онкологического центра Слоуна-Кеттеринга (Memorial Sloan Kettering Cancer Center) стал одним из первых ученых, которые разглядели потенциал мРНК для лечения даже самых смертоносных видов рака.

Он заметил, что в редких случаях некоторым пациентам удавалось выжить после рака поджелудочной железы - болезни, которую ученые считали "невидимой" для иммунной системы.

Исследования показали, что в этих случаях иммунная система пациентов была способна распознавать и атаковать их опухоли. Вопрос заключался в том, как сделать это явление массовым.

Балачандран считал, что мРНК, которую можно изготовить очень быстро, можно использовать для создания персонализированных вакцин на основе специфических мутаций, обнаруженных исключительно в опухолях пациентов после хирургического вмешательства.

В декабре 2019 года стартовала 1-я фаза клинических испытаний с участием 16 пациентов. В ходе исследования тестировали комбинацию химиотерапии, иммунотерапевтического препарата Tecentriq от компании Roche и изготовленной на заказ мРНК-вакцины от BioNTech, которая была нацелена на мутировавшие белки на основе индивидуальных опухолей пациентов.

На заседании Американской ассоциации исследований рака в апреле Балачандран сообщил, что из восьми пациентов с раком поджелудочной железы, чья иммунная система среагировала на вакцину, семеро оставались живыми через шесть лет.

Сейчас продолжается глобальное исследование 2-й фазы с участием 260 пациентов, цель которого - подтвердить эти результаты.

Препарат вводится внутривенно с целью быстро стимулировать иммунную систему на борьбу с быстрорастущим раком мозга, 5-летняя выживаемость при котором составляет менее 7%.