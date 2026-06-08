ШІ навчився створювати вакцини проти COVID-19: що показали перші випробування на людях

Команда науковців Кембридзького університету разом із компанією DIOSynVax (DVX) Ltd розробила "ранню вакцинальну платформу на базі комп'ютерного моделювання". Перші клінічні випробування на людях підтвердили безпеку препарату та його здатність викликати потужну імунну відповідь.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на матеріали дослідження, опубліковані у фаховому віснику Journal of Infection .

Як працює технологія "суперантигену"?

Традиційні вакцини зазвичай створюються на базі конкретних штамів вірусів, які вже циркулюють серед населення. Через це медикам доводиться постійно наздоганяти інфекцію, регулярно оновлюючи склад препаратів.

Кембридзький підхід повністю змінює цю модель завдяки ШІ:

Глобальний аналіз. Алгоритми машинного навчання проаналізували генетичні дані вірусів, зібрані системами епідеміологічного нагляду по всьому світу.

Пошук спільних рис. ШІ виявив стабільні, незмінні компоненти, що були спільні для цілих сімейств вірусів.

Створення "суперантигену". На основі зібраних даних комп'ютер спроєктував синтетичний антиген, здатний запускати імунну відповідь проти широкого спектра споріднених патогенів - навіть тих, які ще не існують у природі або не зафіксовані у людей.

Кейси

Початковий етап проєкту зосередили на універсальній вакцині проти сарбековірусів. Під час першої фази клінічних досліджень у наукових центрах Саутгемптона та Кембриджа препарат протестували на 39 здорових добровольцях віком від 18 до 50 років.

Аналізи показали, що організм піддослідних успішно виробив антитіла не лише до SARS-CoV-2 (збудника COVID-19) та класичного SARS, а й до споріднених коронавірусів кажанів, які мають потенціал для переходу на людину.

Що вдосконалили?

Окрім передового генетичного наповнення, розробники змінили і спосіб введення препарату. Замість класичних шприців у випробуваннях використали безголкову систему мікрофлюїдної струменевої ін'єкції.

Препарат проникає під шкіру під тиском за допомогою надтонкого струменя рідини, а це значно спростить проведення майбутніх масових кампаній з вакцинації та мінімізує дискомфорт для пацієнтів.

"Ми перетворили розробку вакцин із реактивної на перспективну, захищену від викликів майбутнього. Наші препарати продовжуватимуть забезпечувати захист навіть тоді, коли віруси мутуватимуть у нові штами", - зазначив професор Джонатан Хіні з Кембридзького університету.

Перспективи

Універсальність платформи полягає у тому, що аналогічний метод комп'ютерного дизайну суперантигенів можна масштабувати на інші небезпечні родини вірусів, включно з грипом та гарячкою Ебола.

Замість точкового захисту від одного конкретного варіанта вірусу медицина отримає зброю проти цілих вірусних ліній.

Наразі розробку готують до масштабнішої другої фази клінічних досліджень. Вченим необхідно перевірити тривалість сформованого імунітету на більшій та різноманітнішій групі людей, перш ніж платформу схвалять для масового практичного використання.