Ефект метелика. Як удари по кораблях РФ можуть змінити фронт і скільки ВДК залишилося потопити

При підготовці матеріалу використовувалися: дані Telegram-пабліку "Кримський вітер", інформація Генштабу ЗСУ, заяви військових спікерів, представника ГУР Андрія Юсова, публікації Defense Express та коментарі експерта Володимира Заблоцького.

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Атака у морі. Що сталося з ВДК "Цезар Куніков"

Вранці 14 лютого у кримських пабліках з'явилися новини про вибухи, які чули жителі Ялти та Алупки. За словами очевидців, спочатку були спалахи у морі, потім пролунали вибухи. Також повідомлялося, що від вибухової хвилі в Алупці відчинялися вікна, а на одному з кораблів лунала тривога.

Пізніше в мережі з'явилося відео детонації на великому десантному кораблі, який був атакований і затонув. Причому, як стало відомо, вибухи продовжувалися і після того, як судно пішло під воду. Окупаційна влада піднімала гелікоптери на пошуково-рятувальну операцію.

За кілька годин вийшла заява Генерального штабу ЗСУ, який підтвердив спільну з Головним управлінням розвідки операцію, внаслідок якої було знищено великий десантний корабель (ВДК) "Цезар Куніков". Який на момент атаки перебував у територіальних водах України поблизу Алупки.

Як уточнили у ГУР, вороже судно атакували морськими дронами. В результаті "Цезар Куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і затонув.

"Символічно, що російського офіцера, ім'ям якого назвали корабель, було вбито рівно 81 рік тому", - зазначили у розвідці.

Зазначимо, ВДК назвали на честь Цезаря Кунікова - радянського офіцера, який у роки Другої світової війни командував висадкою та захопленням плацдарму "Мала земля" в районі Новоросійська (Краснодарський край). Згідно з відкритими джерелами, він був смертельно поранений 12 лютого 1943 і помер за два дні.

Коментуючи ситуацію з ВДК, речник ВМС України Дмитро Плетенчук заявив, що колеги з військової розвідки в черговий раз відпрацювала по "зайвому об'єкту в Чорному морі". А збіг у датах він іронічно назвав "поганим успіхом", тому що "не кожному Цезарю вдається двічі померти в один день".

Що стосується наслідків, то представник ГУР Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна зазначив, що більшій частині екіпажу врятуватися не вдалося.

"Корабель перевозив вантаж - боєкомплект. "Цезар Куніков" знищений повністю, він затонув і не підлягає відновленню", - додав він.

До цього у розмові з журналістами Юсов назвав атаку на ВДК подарунком українцями на День святого Валентина.

"Складний період, складні часи. Утім, і в ці складні часи українці та українки мають право на свято. Тому Головне управління розвідки та всі складові Сил безпеки та оборони України привітали сьогодні українців та українок із Днем святого Валентина… "Цезар Куніков" тепер на дні, і всі від цього радіють", - сказав він.

Станом на 19:00 російська сторона офіційно не підтвердила втрату ВДК. Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков у спілкуванні з російськими ЗМІ переадресував усі питання до міноборони. Яке досі не відреагувало на інцидент. Однак розвідка перехопила переговори екіпажу рятувального вертольота про уламки та масляну пляму в морі.

Анонімний Telegram-канал "Кремлівська табакерка" пише, що на борту нібито було шість танків Т-90 та Т-72, снаряди для танків та артилерії, які мали потрапити до зони бойових дій. Також було нібито знайдено тіла чотирьох загиблих, ще 12 членів екіпажу вважаються зниклими безвісти. За даними ГУР, протягом 10 днів "Цезар Куніков" перебував на стоянці, і, за попередніми даними, на момент удару був завантажений.

Військово-морський експерт, оглядач Defense Express Володимир Заблоцький каже, що атака безекіпажними катерами була проведена за всіма канонами та класикою жанру.

"П'ять чи шість одиниць прибули до "точки зустрічі", яка була вирахована за даними розвідки, атакували з різних напрямків і завдали пошкоджень, не сумісних із життям. Після цього корабель вибухнув і затонув. Як свого часу ракетний катер "Івановець" (потоплений) у ніч на 1 лютого, - ред.), застосували ту саму тактику", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Докладніше про атаку на катер "Івановець" читайте в окремому матеріалі.

Головне про великий десантний корабель "Цезар Куніков"

"Цезар Куніков" - це великий десантний корабель проекту 775, був прийнятий до строю у 1986 році. За СРСР входив до складу 197-ї бригади 39-ї дивізії з базуванням в Новоозерному (Крим), Донузлав. Під час розподілу Чорноморського флоту між Україною та РФ перейшов на російську базу в Севастополі.

Брав участь у миротворчій операції KFOR у Косові (1999 рік), війні проти Грузії у 2008 році, а в середині 2010-х - у забезпеченні сирійської урядової армії зброєю та боєприпасами. З 2022 року був задіяний у рамках повномасштабного вторгнення Росії до України.

За словами Заблоцького, "Цезар Куніков" такий самий, як і раніше знищені ВДК "Новочеркаськ" та "Мінськ".

"Вони як брати-близнюки, всі були побудовані на верфі Stocznia Polnocna у польському Гданську наприкінці 1980-х. Далеко не нові, але нічого кращого у росіян немає. Взагалі перед вторгненням вони зібрали у Чорному морі "солянку" з ВДК трьох флотів. І можна сказати, що ми завдали втрат не лише Чорноморському, а й Балтійському та Північному", - розповів він у розмові з виданням.

Фото: ВДК "Цезар Куніков" є братом-близнюком інших потоплених великих десантних кораблів (wikipedia org)

"Цезар Куніков" не вперше потрапляє під удар. Зокрема, вранці 24 березня 2022 року українські ракети "Точка-У" атакували кораблі у порту захопленого Бердянська.

"Було знищено ВДК "Саратов", поряд стояли "Цезар Куніков" і "Новочеркаськ", які чекали на розвантаження. Але отримали пошкодження, зайнялися, терміново обрубали швартові і втекли", - зазначив експерт.

За кілька тижнів стало відомо про смерть командира Олександра Чирви, ймовірно, від отриманих поранень. Через рік ВДК вийшов із ремонту.

Основні характеристики:

Водотоннажність - 3450 т (нормальна), 4080 т (повна)

Довжина - 112,5 м

Ширина - 15 м

Осадка - 3,7 м

Двигуни - два дизельні потужності по 10 500 кінських сил

Швидкість ходу - 17,8 вузла (33 км/год)

Дальність плавання - 6 000 морських миль (понад 11 000 кілометрів) на 12 вузлах (22 км/год)

Екіпаж - 87 осіб

Стандартним озброєнням для ВДК проекту 775 є дві пускові установки РСЗВ "Град-М" для обстрілу берегових укріплень, дві спарені артилерійські установки АК-725 з дистанційним наведенням або артилерійський комплекс з однією установкою АК-176 та двома АК-630М. Наявність їх на "Цезарі Кунікові" виявилася неефективною проти українських надводних дронів.

Як українські сили потопили черговий ВДК

Як повідомили у розвідці, "Цезар Куніков" атакували надводними дронами Magura V5. Профільне видання Defense Express наводить детальний аналіз удару. Перший безпілотник наближався з боку берега, щоб вразити ВДК у носову частину, яка є вразливим місцем. Судячи з відео, роботи автоматичних гармат не було, натомість моряки намагалися підбити дрон з автоматів. Результат цілком закономірний, і, швидше за все, перший Magura V5 зробив пробоїну у головному трюмі.

Другий ударив з боку моря, його теж намагалися підбити з автомата і теж безуспішно. Удар із протилежного борту припав на відсік із силовою установкою в останній третині корпусу. Потім туди був направлений третій дрон, а четвертий фіксував на відео ВДК вже зі значним креном на борт.

Український флот надводних дронів знову дав результат. Проте називати їх найефективнішою зброєю проти російських кораблів поки зарано, вважає Володимир Заблоцький.

"У нас ще крилаті ракети є повітряного та берегового базування, це теж потужні засоби. Є морські міни, надводні дрони кількох модифікацій і навіть підводні дрони. Чекаємо, що далі себе проявлять підводні БПЛА. Казали вже про спроби мінування Севастополя, навіть катер підірвався минулого року (у жовтні 2023-го на зовнішньому рейді Севастопольської бухти підірвався катер "Володимир Козицький", - ред.). Підтверджень цьому не було, але можна припустити, що якщо все ж таки так і сталося, занчить підводний носій привіз туди міну. Тобто в потрібний для нас момент ми можемо встановити міни, і противник навіть не знатиме про це", - розповів експерт.

Детальніше про українські дрони Magura V5 читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Міркуючи про детонацію на ВДК "Цезар Куніков", Заблоцький припускає, що той міг перевозити не лише боєприпаси.

"У принципі неподалік району, де його підбили, знаходиться мис Чауда - один із майданчиків, з якого по Україні запускають "шахеди". Як вони потрапляють у Чорне море? Через Каспійське з Ірану, далі до Новоросійська залізницею, а потім морем до Криму. Як варіант, таке могло бути і з ВДК "Новочеркаськ" біля Феодосії у грудні", - додав він.

Скільки ще ВДК у Чорному морі та як їх знищення впливає на логістику РФ

"Цезар Куніков" став четвертим російським ВДК, потопленим Силами оборони України. До цього в ніч на 26 грудня було знищено "Новочеркаськ" ударом Storm Shadow, як і "Мінськ" 13 вересня на заводі в Севастополі, а ВДК "Саратов" пішов на дно внаслідок атаки "Точкою-У" у березні 2022-го. П'ятий корабель "Оленегорський горняк" підбили дронами біля Новоросійська влітку 2023-го.

Фото: втрата ВДК "Цезар Куніков" послабить російську військову логістику (росЗМІ)

Як заявив речник ВМС України Дмитро Плетенчук, після знищення "Цезаря Кунікова" з 13 кораблів Чорноморського флоту РФ у строю залишаються лише п'ять одиниць. Але щодо великих десантних кораблів різних проектів, у тому числі з припискою до інших флотів, то без урахування "Оленегорського горняка" поточний склад БДК складається з восьми кораблів:

корабель проекту 11711 "Петро Моргунов" (Північний флот)

два кораблі проекту 1171 "Микола Фільченков" та "Орськ" (обидва - Чорноморський флот)

п'ять кораблів проекту 775 "Ямал" та "Азов" (обидва - Чорноморський флот), "Корольов" та "Калінінград" (обидва - Балтійський флот) "Георгій Побєдоносець" (Північний флот).

"На початку вторгнення було 13 БДК, п'ять "відмінусували", які точно не повернуться. А з цих восьми - два у ремонті. Ось і все, що залишилося", - розповів виданню Володимир Заблоцький.

Зазначимо, російські великі десантні кораблі давно не використовуються за прямим призначенням. У тому числі тому, що операції з висадки неможливі через заміновані підходи до українських берегів та наявність протикорабельних засобів. Тому ВДК переважно займаються воєнною логістикою.

З цієї точки зору удари по російських кораблях мають важливу мету - порушити постачання окупаційних угруповань. І, найімовірніше, нинішній рік може стати знаковим, особливо на тлі натяків командувача ВМС України Олексія Неїжпапи на те, що Кримського мосту не стане 2024-го. У цьому плані може проявитися так званий "ефект метелика", коли, здавалося б, втрата невеликого елемента непередбачувано вплине на поле бою.

"Атаки на великі кораблі, очевидно, можна вважати одним із етапів руйнування логістики. Це важливий елемент, який окупанти використовують для забезпечення гарнізону в Криму і не тільки. Якщо ми перервемо логістику, зупиняться танки або на фронті не буде чим стріляти. А щодо Кримського моста, то все може бути. Подивимося, рік лише розпочався і розпочався добре", - додав експерт.