Эффект бабочки. Как удары по кораблям РФ могут изменить фронт и сколько БДК осталось потопить

При подготовке материала использовались: данные Telegram-паблика "Крымский ветер", информация Генштаба ВСУ, заявления военных спикеров, представителя ГУР Андрея Юсова, публикации Defense Express и комментарии эксперта Владимира Заблоцкого.

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Атака в море. Что произошло с БДК "Цезарь Куников"

Утром 14 февраля в крымских пабликах появились новости о взрывах, которые слышали жители Ялты и Алупки. По словам очевидцев, сначала были вспышки в море, потом прогремели взрывы. Также сообщалось, что от взрывной волны в Алупке открывались окна, а на одном из кораблей звучала тревога.

Позже в сети появилось видео детонации на большом десантном корабле, который был атакован и в итоге затонул. Причем, как стало известно, взрывы продолжались и после того, как судно ушло под воду. Оккупационные власти поднимали вертолеты на поисково-спасательную операцию.

Спустя несколько часов вышло заявление Генерального штаба ВСУ, который подтвердил совместную с Главным управлением разведки операцию, в результате которой был уничтожен большой десантный корабль (БДК) "Цезарь Куников". Который на момент атаки находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.

Как уточнили в ГУР, вражеское судно атаковали морскими дронами. В результате "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и затонул.

"Символично, что российский офицер, именем которого назвали корабль, был убит ровно 81 год назад", - отметили в разведке.

Отметим, БДК назвали в честь Цезаря Куникова - советского офицера, который в годы Второй мировой войны командовал высадкой и захватом плацдарма "Малая земля" в районе Новороссийска (Краснодарский край). Согласно открытым источником, он был смертельно ранен 12 февраля 1943 года и скончался через два дня.

Комментируя ситуацию с БДК, спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что коллеги из военной разведки в очередной раз отработала по "лишнему объекту в Черном море". А совпадение в датах он иронично назвал "плохой удачей", потому что "не каждому Цезарю удается два раза умереть в один день".

Что касается последствий, то представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина отметил, что большей части экипажа спастись не удалось.

"Корабль перевозил груз - боекомплект. "Цезарь Куников" уничтожен полностью, он затонул и не подлежит восстановлению", - добавил он.

До этого в беседе с журналистами Юсов назвал атаку на БДК подарком украинцами на День святого Валентина.

"Сложный период, сложные времена. Впрочем, и в эти сложные времена украинцы и украинки имеют право на праздник. Поэтому Главное управление разведки и все составляющие Сил безопасности и обороны Украины поздравили сегодня украинцев и украинок с Днем святого Валентина… "Цезарь Куников" теперь на дне, и все этому радуются", - сказал он.

По состоянию на 19:00 российская сторона официально не подтвердила потерю БДК. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в общении с российскими СМИ переадресовал все вопросы минобороны. Которое до сих пор никак не отреагировало на инцидент. Однако разведка перехватила переговоры экипажа спасательного вертолета об обломках и масляном пятне в море.

Анонимный Telegram-канал "Кремлевская табакерка" пишет, что на борту якобы было шесть танков Т-90 и Т-72, снаряды для танков и артиллерии, которые должны были попасть в зону боевых действий. Также были якобы найдены тела четверых погибших, еще 12 членов экипажа считаются пропавшими без вести. По данным ГУР, в течение 10 дней "Цезарь Куников" находился на стоянке, и, по предварительным данным, на момент удара был загружен.

Военно-морской эксперт, обозреватель Defense Express Владимир Заблоцкий говорит, что атака безэкипажными катерами была проведена по всем канонам и классике жанра.

"Пять или шесть единиц прибыли в "точку встречи", которая была вычислена по данным разведки, атаковали с разных направлений и нанесли повреждения, не совместимые с жизнью. После этого корабль взорвался и затонул. Как в свое время ракетный катер "Ивановец" (потопленный в ночь на 1 февраля, - ред.), применили ту же тактику", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Подробнее об атаке на катер "Ивановец" читайте в отдельном материале.

Главное о большом десантном корабле "Цезарь Куников"

"Цезарь Куников" - это большой десантный корабль проекта 775, был принят в строй в 1986 году. При СССР входил в состав 197-й бригады 39-й дивизии в базированием в Новоозерном (Крым), Донузлав. При разделе Черноморского флота между Украиной и РФ перешел на российскую базу в Севастополе.

Принимал участие в миротворческой операции KFOR в Косово (1999 год), войне против Грузии в 2008 году, а в середине 2010-х - в обеспечении сирийской правительственной армии оружием и боеприпасами. С 2022 года был задействован в рамкам полномасштабного вторжения России в Украину.

По словам Заблоцкого, "Цезарь Куников" такой же, как и ранее уничтоженные БДК "Новочеркасск" и "Минск".

"Они как братья-близнецы, все были построены на верфи Stocznia Polnocna в польском Гданьске в конце 1980-х. Далеко не новые, но ничего лучше у россиян нет. Вообще перед вторжением они собрали в Черном море "солянку" из БДК трех флотов. И можно сказать, что мы нанесли потери не только Черноморскому, но и Балтийскому, и Северному", - рассказал он в беседе с изданием.

Фото: БДК "Цезарь Куников" является братом-близнецом других потопленных больших десантных кораблей (wikipedia org)

Примечательно, что "Цезарь Куников" не впервые попадает под удар. В частности, утром 24 марта 2022 года украинские ракеты "Точка-У" атаковали корабли в порту захваченного Бердянска.

"Был уничтожен БДК "Саратов", рядом стояли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск", которые ждали разгрузку. Но получили повреждения, загорелись, срочно обрубили щвартовы и сбежали", - отметил эксперт.

Спустя несколько недель стало известно о смерти командира Александра Чирвы, предположительно, от полученных ранений. Спустя год БДК вышел с ремонта.

Основные характеристики:

Водоизмещение - 3450 т (нормальное), 4080 т (полное)

Длина - 112,5 м

Ширина - 15 м

Осадка - 3,7 м

Двигатели - два дизельных мощностью по 10 500 лошадиных сил

Скорость хода - 17,8 узла (33 км/ч)

Дальность плавания - 6 000 морских миль (свыше 11 000 километров) на 12 узлах (22 км/ч)

Экипаж - 87 человек

Стандартным вооружением для БДК проекта 775 являются две пусковые установки РСЗО "Град-М" для обстрела береговых укреплений, две спаренные артиллерийские установки АК-725 с дистанционным наведением или артиллерийский комплекс с одной установкой АК-176 и двумя АК-630М. Наличие их на "Цезаре Куникове" оказалось неэффективным против украинских надводных дронов.

Как украинские силы потопили очередной БДК

Как сообщили в разведке, "Цезарь Куников" атаковали надводными дронами Magura V5. Профильное издание Defense Express приводит подробный анализ удара. Первый беспилотник приближался со стороны берега, чтобы поразить БДК в носовую часть, которая является уязвимым местом. Судя по видео, работы автоматических пушек не было, вместо этого моряки пытались подбить дрон из автоматов. Результат вполне закономерен, и, скорее всего, первый Magura V5 нанес пробоину в главном трюме.

Второй ударил со стороны моря, его тоже пытались подбить из автомата и тоже безуспешно. Удар с противоположного борта пришелся на отсек с силовой установкой в последней трети корпуса. Затем туда же был направлен третий дрон, а четвертый фиксировал на видео БДК уже со значительным креном на борт.

Украинский флот надводных дронов снова дал результат. Однако называть их самым эффективным оружием против российских кораблей пока рано, считает Владимир Заблоцкий.

"У нас еще крылатые ракеты есть воздушного и берегового базирования, это тоже мощные средства. Есть морские мины, надводные дроны нескольких модификаций и даже подводные дроны. Ждем, что дальше себя проявят подводные БПЛА. Говорили же о попытках минирования Севастополя, даже катер подорвался в прошлом году (в октябре 2023-го на внешнем рейде Севастопольской бухты подорвался катер "Владимир Козицкий", - ред.). Подтверждений этому не было, но можно предположить, что если все же так и было, значит подводный носитель привез туда мину. То есть в подходящий для нас момент мы можем установить мины, и противник даже не будет знать об этом", - рассказал эксперт.

Подробнее об украинских дронах Magura V5 читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Рассуждая о детонации на БДК "Цезарь Куников" Заблоцкий допускает, что тот мог перевозить не только боеприпасы.

"В принципе недалеко от района, где его подбили, находится мыс Чауда - одна из площадок, с которой по Украине запускают "шахеды". Как они попадают в Черное море? Через Каспийское из Ирана, дальше в Новороссийск по железной дороге, а затем по морю в Крым. Как вариант, такое могло быть и с БДК "Новочеркасск" возле Феодосии в декабре", - добавил он.

Сколько еще БДК в Черном море и как их уничтожение влияет на логистику РФ

"Цезарь Куников" стал четвертым российским БДК, потопленным Силами обороны Украины. До этого в ночь на 26 декабря был уничтожен "Новочеркасск" ударом Storm Shadow, как и "Минск" 13 сентября на заводе в Севастополе, а БДК "Саратов" пошел на дно в результате атаки "Точкой-У" в марте 2022-го. Пятый корабль "Оленегорский горняк" подбили дронами возле Новороссийска летом 2023-го.

Фото: потеря БДК "Цезарь Куников" ослабит российскую военную логистику (росСМИ)

Как заявил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, после уничтожения "Цезаря Куникова" из 13 кораблей Черноморского флота РФ в строю остаются только пять единиц. Но что касается в целом больших десантных кораблей разных проектов, в том числе с припиской к другим флотам, то без учета "Оленегорского горняка" текущий состав БДК состоит из восьми кораблей:

корабль проекта 11711 "Петр Моргунов" (Северный флот)

два корабля проекта 1171 "Николай Фильченков" и "Орск" (оба - Черноморский флот)

пять кораблей проекта 775 "Ямал" и "Азов" (оба - Черноморский флот), "Королев" и "Калининград" (оба - Балтийский флот) "Георгий Победоносец" (Северный флот).

"В начале вторжения было 13 БДК, пять "отминусовали", которые точно не вернутся. А из этих восьми - два в ремонте. Вот и все, что осталось", - рассказал изданию Владимир Заблоцкий.

Отметим, российские большие десантные корабли давно не используются по прямому назначению. В том числе потому, что операции по высадке невозможны из-за заминированных подходов к украинским берегам и наличия противокорабельных средств. Поэтому БДК преимущественно занимаются военной логистикой.

С этой точки зрения удары по российским кораблям преследуют важную цель - нарушить снабжение оккупационных группировок. И, скорее всего, нынешний год может стать знаковым, особенно на фоне намеков командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы на то, что Крымского моста не станет в 2024-м. В этом плане может проявиться так называемый "эффект бабочки", когда, казалось, бы потеря небольшого элемента окажет непредсказуемое влияние на поле боя.

"Атаки на большие корабли, очевидно, можно считать одним из этапов разрушения логистики. Это важный элемент, который оккупанты используют для обеспечения гарнизона в Крыму и не только. Если мы прервем логистику, остановятся танки или на фронте нечем будет стрелять. А что касается Крымского моста, то все может быть. Посмотрим, год только начался и начался хорошо", - добавил эксперт.