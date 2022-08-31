Їдуть у бік Херсона. У Мелітополі помітили колони ворожої техніки

У Мелітополі вранці 31 серпня помітили три колони російської техніки. Всі вони рухалися в бік Херсона, де активізувалися бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий портал " РІА Мелітополь ".

Так, близько 5:30 ранку по вулиці Воїнів Інтернаціоналістів пройшла перша колона з семи Уралів і Камазів.

Вже через півгодини близько 6:00 друга колона з 8 вантажних тентованих машин проїхала з півночі на південь по тій же вулиці.

О 6:30 за тим же маршрутом пішли 45 вантажівок з гарматами.

Зазначається, що вся техніка їде в напрямку Херсона.