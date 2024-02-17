Єдність дасть зрозуміти Путіну, що Москва не диктуватиме вказівки миру, - Шольц

Єдність дасть зрозуміти російському диктатору Володимиру Путіну, що Москва не буде диктувати вказівки миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцлера Німеччини Олафа Шольца під час Мюнхенської конференції .

"Тільки якщо ми будемо єдині - Путін зрозуміє, що мир за вказівкою Москви не буде продиктований. Тому що ми цього не допустимо" - заявив канцлер Німеччини.

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина є одним з основних союзників України після початку повномасштабного вторгнення росіян. Берлін уже передав українським військовим зенітні ракетні комплекси Patriot та IRIS-T, танки Leopard 2, бойові машини піхоти Marder та багато іншої техніки.

31 січня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, якого увійшли ракети для ППО, всюдиходи та бронетранспортери.

Крім цього, міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах запевнив Київ в подальшій допомозі та співпраці у галузі охорони здоров'я.

Зокрема 16 лютого Німеччина оновила список поставленої Україні військової допомоги, яка містила десятки нових дронів. Того ж дня Київ та Берлін підписали угоду про "гарантії безпеки".