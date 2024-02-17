Единство даст понять Путину, что Москва не будет диктовать указания миру, - Шольц

Единство позволит понять российскому диктатору Владимиру Путину, что Москва не будет диктовать указания миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцлера Германии Олафа Шольца во время Мюнхенской конференции .

"Только если мы будем едины - Путин поймет, что мир по указке Москвы не будет продиктован. Потому что мы этого не допустим" - заявил канцлер Германии.

Помощь Украине от Германии

Германия является одним из основных союзников Украины после начала полномасштабного вторжения россиян. Берлин уже передал украинским военным зенитные ракетные комплексы Patriot и IRIS-T, танки Leopard 2, боевые машины пехоты Marder и много другой техники.

31 января Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли ракеты для ПВО, вездеходы и бронетранспортеры.

Кроме того, министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заверил Киев в дальнейшей помощи и сотрудничестве в области здравоохранения.

В частности, 16 февраля Германия обновила список поставленной Украине военной помощи, которая содержала десятки новых дронов. В тот же день Киев и Берлин подписали соглашение о "гарантиях безопасности".