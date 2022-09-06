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Едкий смог в Киеве: качество воздуха нормализовалось

Фото: в Киеве нормализовалось качество воздуха (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня днем Киев снова накрыл едкий дым, однако сейчас фиксируют низкий уровень загрязненности воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"Качество воздуха в Киеве нормализовалось: по состоянию на 19:00 наблюдается низкий уровень загрязненности", - сказано в сообщении.

Отметим, что качество воздуха ухудшилось из-за торфяных пожаров в области, которые спасатели до сих пор не могут потушить.

Напомним, что сегодня в Подольском, Святошинском и Оболонском районах столицы воздух оценивался как "вредный", на Подоле - как "удовлетворительное". В других районах качество воздуха было "хорошее".

Как сообщалось ранее, 5 сентября Киев стал городом с самым грязным воздухом в мире из-за смога и запаха гари.

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Киев