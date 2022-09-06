Киев снова затянуло едким дымом

Во вторник, 6 сентября, Киев снова накрыл едкий дым. Спасатели до сих пор стараются ликвидировать торфяные пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинг Индекса качества воздуха столицы.

В Подольском, Святошинском и Оболонском районах качество воздуха оценивается как "вредный", а на Подоле - как "удовлетворительный". В остальных районах столицы качество воздуха "хорошее".

По данным ГСЧС, сейчас продолжается ликвидация торфяных пожаров вблизи села Сосновка и села Катюжанка Вышгородского района и вблизи села Забучье Бучанского района.

Обновлено 15:35

В КГГА подтвердили, что в Киеве из-за пожаров в области снова наблюдается ухудшение качества воздуха.

Жителям столицы посоветовали:

держать окна закрытыми,

ограничить пребывание на открытом воздухе,

пить много воды.

Если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Напомним, ранее сообщалось, что задымленность в Киеве продержится в течение двух дней.

Из-за смога и невыносимого запаха гари столица Украины стала городом с самым грязным воздухом в мире 5 сентября.

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