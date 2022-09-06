Киев снова затянуло едким дымом
Во вторник, 6 сентября, Киев снова накрыл едкий дым. Спасатели до сих пор стараются ликвидировать торфяные пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинг Индекса качества воздуха столицы.
В Подольском, Святошинском и Оболонском районах качество воздуха оценивается как "вредный", а на Подоле - как "удовлетворительный". В остальных районах столицы качество воздуха "хорошее".
По данным ГСЧС, сейчас продолжается ликвидация торфяных пожаров вблизи села Сосновка и села Катюжанка Вышгородского района и вблизи села Забучье Бучанского района.
Обновлено 15:35
В КГГА подтвердили, что в Киеве из-за пожаров в области снова наблюдается ухудшение качества воздуха.
Жителям столицы посоветовали:
- держать окна закрытыми,
- ограничить пребывание на открытом воздухе,
- пить много воды.
- Если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.
Напомним, ранее сообщалось, что задымленность в Киеве продержится в течение двух дней.
Из-за смога и невыносимого запаха гари столица Украины стала городом с самым грязным воздухом в мире 5 сентября.
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