Їдкий смог у Києві: якість повітря нормалізувалася

Сьогодні вдень Київ знову накрив їдкий дим, проте наразі фіксують низький рівень забрудненості повітря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
"Якість повітря у Києві нормалізувалася: станом на 19:00 спостерігається низький рівень забрудненості", - сказано в повідомленні.
Зазначимо, що якість повітря погіршилась через торф’яні пожежі в області, які рятувальники досі не можуть загасити.
Нагадаємо, що сьогодні у Подільському, Святошинському та Оболонському районах столиці повітря оцінювалося як "шкідливе", на Подолі - як "задовільне". В інших районах якість повітря була "хороша".
Як повідомлялося раніше, 5 вересня Києв став містом з найбруднішим повітрям у світі через смог і запах гару.
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