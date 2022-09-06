RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Їдкий смог у Києві: якість повітря нормалізувалася

Фото: у Києві нормалізувалася якість повітря (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні вдень Київ знову накрив їдкий дим, проте наразі фіксують низький рівень забрудненості повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Якість повітря у Києві нормалізувалася: станом на 19:00 спостерігається низький рівень забрудненості", - сказано в повідомленні.

Зазначимо, що якість повітря погіршилась через торф’яні пожежі в області, які рятувальники досі не можуть загасити.

Нагадаємо, що сьогодні у Подільському, Святошинському та Оболонському районах столиці повітря оцінювалося як "шкідливе", на Подолі - як "задовільне". В інших районах якість повітря була "хороша".

Як повідомлялося раніше, 5 вересня Києв став містом з найбруднішим повітрям у світі через смог і запах гару.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ