Їдкий смог у Києві: якість повітря нормалізувалася

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

Зазначимо, що якість повітря погіршилась через торф’яні пожежі в області, які рятувальники досі не можуть загасити.

"Якість повітря у Києві нормалізувалася: станом на 19:00 спостерігається низький рівень забрудненості", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні у Подільському, Святошинському та Оболонському районах столиці повітря оцінювалося як "шкідливе", на Подолі - як "задовільне". В інших районах якість повітря була "хороша".

Як повідомлялося раніше, 5 вересня Києв став містом з найбруднішим повітрям у світі через смог і запах гару.

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