"Единственный язык, который понимает Москва": Польша ожидает дополнительных военных США

"Решение разместить здесь больше американских подразделений - хорошее решение, которое мы принимаем в Варшаве", - сказал Пшидач.

Оценивая сроки прибытия новых сил, Пшидач отметил, что "ситуация изменчива и динамична к востоку от наших границ, поэтому речь идет о неделе, а не месяцы".

"Мы заинтересованы в сохранении стабильности и мира, и гарантировать это может не политика уступок России, а политика жестких сигналов, которую мы реализуем", - добавил Пшидач.