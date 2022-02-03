RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Єдина мова, яку розуміє Москва": Польща очікує на додаткових військових США

Автор: Марія Кучерявець

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшидач заявив, що країна очікує найближчими тижнями прибуття додаткових військових США. За його словами, це "єдина мова, яку Москва розуміє".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі Polskie Radio24.

"Рішення розмістити тут більше американських підрозділів - гарне рішення, яке ми схвалюємо у Варшаві", - сказав Пшидач.

Оцінюючи терміни прибуття нових сил, Пшидач зазначив, що "ситуація мінлива і динамічна на схід від наших кордонів, тому йдеться про тижні, а не місяці".

"Ми зацікавлені у збереженні стабільності та миру, і гарантувати це може не політика поступок Росії, а політика жорстких сигналів, яку ми реалізуємо", - додав Пшидач.

Нагадаємо, президент США Джо Байден формально схвалив розгортання додаткових військ США в Східній Європі, вони будуть розгорнуті в Європі найближчими днями.

Після чого в Білому домі пояснили, що американські військові будуть робити в Європі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиПольшаВійськова база