Единственными, кто удивились скорости наступления ВСУ, стали войска РФ, - Пентагон

Единственными, для кого стала удивлением скорость наступления украинских военных в Харьковской области, были солдаты российской армии.
Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.
"Для США эффективность контрнаступления украинских сил под Харьковом не стала удивлением. Судя по данным, которые Пентагон имеет относительно ответных действий российских оккупантов, возможно, это стало сюрпризом именно для русских", - заявил пресс-секретарь Пентагона.
В ходе брифинга Райдер также отметил, что наступление ВСУ в Харьковской области вынудило существенную часть российских подразделений уйти через границу на территорию России.
Напомним, что в Харьковской области в начале сентября было деоккуповано около 40 населенных пунктов.
Кроме того, украинские военные меньше чем за неделю уничтожили техники российских оккупантов на сумму 670 млн долларов.
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