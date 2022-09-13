Единственными, кто удивились скорости наступления ВСУ, стали войска РФ, - Пентагон

Единственными, для кого стала удивлением скорость наступления украинских военных в Харьковской области, были солдаты российской армии.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление .

"Для США эффективность контрнаступления украинских сил под Харьковом не стала удивлением. Судя по данным, которые Пентагон имеет относительно ответных действий российских оккупантов, возможно, это стало сюрпризом именно для русских", - заявил пресс-секретарь Пентагона.

В ходе брифинга Райдер также отметил, что наступление ВСУ в Харьковской области вынудило существенную часть российских подразделений уйти через границу на территорию России.