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Єдиною загрозою для ядерної безпеки Європи є агресія РФ проти України, - МЗС

Фото: МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Росіяни намагаються звинуватити ЗСУ у ядерних провокаціях на Курській атомній електростанції. Однак єдиною загрозою для ядерної безпеки Європи є російська агресія проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

"Цього тижня Росія, яка систематично порушує норми міжнародного гуманітарного права та ядерної безпеки, вдалася до чергових маніпуляцій, намагаючись представити себе "жертвою" та звинуватити Україну в буцімто провокаціях проти ядерної безпеки", - зазначили у відомстві.

Там також наголосили, що цинізм російських звинувачень полягає в тому, що саме цього тижня країна агресор вчинила черговий воєнний злочин.

Так РФ завдала масованих ударів по критичній інфраструктурі України, внаслідок яких загинули та були поранені цивільні люди, а також було завдано шкоди енергетичній системі нашої держави.

У міністерстві нагадали, що російські удари по об’єктах генерації електроенергії спричинили відключення від мережі першого, третього та четвертого енергоблоків Рівненської АЕС. Потужність Південноукраїнської АЕС була вимушено зменшена до 1800 МВт, а згодом, через спричинені російською атакою флуктуації, був відключений від мережі її третій енергоблок.

"Наслідки ударів цього тижня для української енергетики є лише останніми з довгого списку злочинів Росії", - зазначили у МЗС.

Атака РФ 26 серпня

Нагадаємо, українська місія МАГАТЕ сьогодні повідомила, що внаслідок російського обстрілу в понеділок, 26 серпня, була порушена робота двох атомних електростанцій.

Зокрема, три з чотирьох енергоблоків Рівненської атомної електростанції були відключені від мережі, а Южноукраїнська АЕС була змушена знизити свою потужність. Через коливання в національній енергосистемі енергоблок №3 було відключено від мережі.

Ситуація на Курській АЕС

Днями генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав Курську атомну електростанцію. Після візиту він заявив, що на АЕС "серйозна ситуація" з ядерною безпекою.

Сьогодні стало відомо, що російська влада обмежила в'їзд у місто Курчатов, де розташована Курська АЕС.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, розповідав, що Росія може готувати ядерну провокацію на Курській або Запорізькій атомній електростанціях, щоб звинуватити в ній Україну.

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