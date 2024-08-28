Росіяни ввели обмеження на в'їзд до міста під Курськом, де розташована АЕС
Російська влада обмежила в'їзд у місто Курчатів, що у Курській області. Там розташована Курська АЕС.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив виконувач обов’язків губернатора області Олексій Смирнов у Telegram-каналі.
За його словами, таке рішення пов'язане із тим, що нібито Збройні сили України прагнуть проникнути в місто.
Однак безпосередньо мешканцям міста дозволено вільно в'їжджати до Курчатова. А от тих, у кого відсутня реєстрація у місті, будуть пропускати виключно за тимчасовими перепустками. Їх видаватимуть в адміністраціях міста Курчатова та Курчатівського району.
"Крім того, всі співробітники Курської атомної станції та будівництва АЕС-2 щодо пропускного режиму мають звернутися до керівництва своєї компанії", - повідомив посадовець.
Ситуація у Курській області
З 6 серпня Україна веде операцію у Курській області, під час якої росіяни втрачають контроль над територіями. Як повідомляв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, під контролем ЗСУ вже 100 населених пунктів та майже 1300 квадратних кілометрів у Курській області.
За його словами, росіяни перекинули з України в Курську область близько 30 тисяч солдатів.
Днями генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відвідав Курську атомну електростанцію. Після візиту він заявив, що там серйозна ситуація.
Водночас керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, розповів, що Російська Федерація може готувати ядерну провокацію на Курській або Запорізькій атомній електростанціях, щоб звинуватити в ній Україну.
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