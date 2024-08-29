Единственной угрозой для ядерной безопасности Европы является агрессия РФ против Украины, - МИД

Россияне пытаются обвинить ВСУ в ядерных провокациях на Курской атомной электростанции. Однако единственной угрозой ядерной безопасности Европы является российская агрессия против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
"На этой неделе Россия, систематически нарушающая нормы международного гуманитарного права и ядерной безопасности, прибегла к очередным манипуляциям, пытаясь представить себя "жертвой" и обвинить Украину в якобы провокациях против ядерной безопасности", - отметили в ведомстве.
Там также подчеркнули, что цинизм российских обвинений состоит в том, что именно на этой неделе страна агрессор совершила очередное военное преступление.
Так, РФ нанесла массированные удары по критической инфраструктуре Украины, в результате которых погибли и были ранены гражданские люди, а также был нанесен ущерб энергетической системе нашего государства.
В министерстве напомнили, что российские удары по объектам генерации электроэнергии повлекли отключение от сети первого, третьего и четвертого энергоблоков Ровенской АЭС. Мощность Южноукраинской АЭС была вынужденно уменьшена до 1800 МВт, а впоследствии из-за вызванных российской атакой флуктуации был отключен от сети ее третий энергоблок.
"Последствия ударов на этой неделе для украинской энергетики только последними из длинного списка преступлений России", - отметили в МИД.
Напомним, украинская миссия при МАГАТЭ сегодня сообщила, что в результате российских обстрелов в понедельник, 26 августа, была нарушена работа двух атомных электростанций.
В частности, три из четырех энергоблоков Ровенской атомной электростанции были отключены от сети, а Южноукраинская АЭС вынуждена была снизить свою мощность. Из-за колебаний в национальной энергосистеме энергоблок №3 был отключен от сети.
На днях генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую атомную электростанцию. После визита он заявил, что на АЭС "серьезная ситуация" с ядерной безопасностью.
Сегодня стало известно, что российские власти ограничили въезд в город Курчатов, где расположена Курская АЭС.
Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал, что Российская Федерация может готовить ядерную провокацию на Курской или Запорожской атомной электростанциях, чтобы обвинить в ней Украину.
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