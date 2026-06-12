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Главная » Жизнь » Образование

Единственное заведение на страну. Где готовят редких специалистов и куда идут учиться взрослые

18:02 12.06.2026 Пт
3 мин
Работодатели готовы брать людей с улицы и полностью оплачивать обучение. Кто сейчас стал на вес золота в Украине?
aimg Татьяна Веремеева aimg Катерина Гончарова
Единственное заведение на страну. Где готовят редких специалистов и куда идут учиться взрослые Фото: В Украине взрослые стали чаще осваивать новые профессии (Getty Images)
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В Украине до сих пор сохранились уникальные учебные заведения, где обучают профессиям, которых больше нет нигде в стране. В то же время все больше взрослых украинцев возвращаются за парты, чтобы получить новую специальность и повысить зарплату.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний.

Главное:

  • Уникальные специальности: В Украине до сих пор готовят специалистов редких направлений.
  • Деньги и бронирование: Из-за дефицита кадров работодатели готовы нанимать людей без опыта. В Ивано-Франковске взрослых сначала трудоустраивают на заводы, обеспечивают минимальной зарплатой и бронированием, а уже потом учат на курсах.
  • Американская модель: Обучение взрослых стало новым трендом в Украине (подобно Community Colleges в США). Только в одном из профтехов Днепра ежегодно переквалификацию проходят около 500 взрослых студентов.

Где обучают редких специалистов

По словам чиновника, в Украине работают учебные заведения, которые готовят специалистов для отдельных отраслей, в частности для железнодорожного транспорта, а также будущих работников морского и речного флота.

Однако есть и совершенно уникальные профессии.

"Есть очень интересный уникальный пример - это центр обучения витражников. Они сохранили такую уникальную профессию, которая преподается только в одном единственном учебном заведении во Львове", - рассказал Завгородний.

Такие специалисты занимаются восстановлением и реставрацией витражей.

Еще одной редкой профессией остаются ювелиры. По словам заместителя министра, на всю страну их готовят только два учебных заведения, одно из которых работает в Киеве.

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Дефицит кадров испытывают почти все отрасли

В МОН отмечают, что проблема нехватки работников в последние годы только усиливается.

По словам Завгороднего, сегодня работодатели ищут специалистов практически во всех сферах экономики. Из-за дефицита кадров компании все чаще готовы нанимать людей без необходимой квалификации и оплачивать их обучение.

Взрослых трудоустраивают еще до начала обучения

Одним из примеров новых подходов к подготовке кадров чиновник назвал Ивано-Франковск.

Там общественная организация при поддержке местных предприятий ищет взрослых людей, которые готовы работать в промышленности. Их сначала трудоустраивают, обеспечивают минимальной зарплатой и бронированием, а потом направляют на обучение.

Подготовка происходит на базе Высшего профессионального училища №21, где создана современная производственная мастерская.

После завершения краткосрочных программ слушатели сразу выходят работать на предприятия.

Единственное заведение на страну. Где готовят редких специалистов и куда идут учиться взрослые
В Украине становится больше взрослых, которые получают образование (коллаж: РБК-Украина)

Обучение взрослых становится новым трендом

Похожая практика работает и в Днепре. По словам Завгороднего, только в одном заведении профессионального образования ежегодно почти 500 взрослых проходят курсы переподготовки или повышения квалификации.

В Министерстве отмечают, что еще несколько лет назад массовое обучение взрослых в профтехах было редкостью, но сейчас это направление активно развивается.

Чиновник сравнил такую модель с американскими Community Colleges, которые помогают людям быстро получить новую профессию или переквалифицироваться.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине наибольший дефицит кадров сейчас наблюдается в промышленных и технических профессиях. Работодатели особенно активно ищут станочников, операторов станков с ЧПУ, электромонтеров и специалистов по электроинженерии.

Также мы рассказывали о масштабном обновлении украинских колледжей. В МОН сообщили, что сейчас модернизируют инфраструктуру заведений, закупают современное оборудование и пересматривают образовательные стандарты.

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