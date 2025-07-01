Єдиний спосіб підвищення пенсій: що містить Меморандум із МВФ

Як наголошується в документі, уряд робить кроки щодо зниження ризиків, пов'язаних зі складною структурою пенсійної системи. Незважаючи на реформу, проведену до пандемії, юридична неясність у законодавстві призвела до безлічі судових позовів, що негативно впливають на бюджет.

Зокрема, представлено законопроєкт №12278, який забороняє вносити зміни в пенсійну систему через непов'язані нормативні акти.

Планується об'єднання розрізнених нормативних актів у єдине пенсійне законодавство. Влада також вживатиме заходів щодо організації витрат на виконання рішень судів про перерахунок пенсій.

Масштабну реформу відклали

Текст Меморандуму свідчить про те, що запровадження обов'язкової накопичувальної пенсії найближчими роками не планується.

За допомогою Світового банку Україна розробить концепцію спрощення пенсійної системи та впровадження єдиних умов для призначення страхових пенсій. Ця робота триватиме кілька років.

"Ми розглядаємо можливість запровадження другого рівня пенсійної схеми, коли будуть створені умови", - йдеться в документі.

Будь-які зміни, що збільшують пенсійні витрати, супроводжуватимуться фіскальним аналізом і чітким зазначенням джерел фінансування. Влада не допустить: запровадження нових спецпенсій, зниження пенсійного віку та ухвалення незабезпечених рішень.

Також будуть обмежені додаткові виплати окремим категоріям пенсіонерів понад страхову частину.

Перехід до єдиної системи індексації

"Ми також запропонуємо єдиний підхід до щорічного збільшення всіх пенсій, що призначаються в пенсійній системі, виключно через механізм індексації", - ідеться в меморандумі.

Буде скасовано прив'язку спеціальних пенсій до зростання зарплат і уточнено критерії отримання доплат для недопущення зловживань.

Уніфікація соціальної допомоги

Спільно зі Світовим банком розробляється законопроєкт, що об'єднує різні види соцвиплат у єдиний пакет на основі індивідуальних потреб, незалежно від статусу одержувача.

У рамках цієї реформи вже підвищено поріг доходу для участі в програмі гарантованого мінімального доходу.