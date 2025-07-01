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Единственный способ повышения пенсий: что содержит Меморандум с МВФ

Фото: Повышение пенсий в Украине будет идти только через индексацию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ подтвердили, что единственным механизмом повышения пенсий будет их индексация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум с МВФ.

Как отмечается в документе, правительство предпринимает шаги по снижению рисков, связанных со сложной структурой пенсионной системы. Несмотря на реформу, проведенную до пандемии, юридическая неясность в законодательстве привела к множеству судебных исков, негативно влияющих на бюджет.

В частности, представлен законопроект №12278, запрещающий вносить изменения в пенсионную систему через несвязанные нормативные акты.

Планируется объединение разрозненных нормативных актов в единое пенсионное законодательство. Власти также примут меры по организации расходов на выполнение решений судов о перерасчете пенсий.

Масштабную реформу отложили

Текст Меморандума свидетельствует о то, что введения обязательной накопительной пенсии в ближайшие годы не планируется.

С помощью Всемирного банка Украина разработает концепцию упрощения пенсионной системы и внедрения единых условий для назначения страховых пенсий. Эта работа продлится несколько лет.

"Мы рассматриваем возможность введения второго уровня пенсионной схемы, когда будут созданы условия", - говорится в документе.

Любые изменения, увеличивающие пенсионные расходы, будут сопровождаться фискальным анализом и четким указанием источников финансирования. Власти не допустят: введения новых спецпенсий, снижения пенсионного возраста и принятия необеспеченных решений.

Также будут ограничены дополнительные выплаты отдельным категориям пенсионеров сверх страховой части.

Переход к единой системе индексации

"Мы также предложим единый подход к ежегодному увеличению всех пенсий, назначаемых в пенсионной системе, исключительно через механизм индексации", - говорится в меморандуме.

Будет отменена привязка специальных пенсий к росту зарплат и уточнены критерии получения доплат для недопущения злоупотреблений.

Унификация социальной помощи

Совместно с Всемирным банком разрабатывается законопроект, объединяющий разные виды соцвыплат в единый пакет на основе индивидуальных потребностей, независимо от статуса получателя.

В рамках этой реформы уже повышен порог дохода для участия в программе гарантированного минимального дохода.

 

 

Индексация пенсий

Напомним, ежегодная индексация пенсий в Украине проходит 1 марта. Она учитывает уровень инфляции, а также рост зарплаты за последние три года. По сути, это главный механизм повышения пенсий уже сейчас. В этом году индексация прошла с коэффициентом 1,115, что привело повышению выплат на 9,5%.

Однако скачок инфляции уже привел к тому, что реальные доходы пенсионеров в Украине начали снижаться.

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