ua en ru
Пн, 24 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Єдиний портфель пубічних інвестицій: подано 150 проєктів, у 2026 році профінансують 200 млрд грн

Понеділок 24 листопада 2025 16:09
UA EN RU
Єдиний портфель пубічних інвестицій: подано 150 проєктів, у 2026 році профінансують 200 млрд грн Фото: Олена Шуляк розповіла про Єдиний портфель публічних інвестицій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

В Україні вже почали роботу над створенням Стратегії регіонального розвитку до 2034 року, яка тісно взаємоповʼязана з Єдиним портфелем публічних інвестицій, що було створено внаслідок реформи управління публічними інвестиціями.

Як пише РБК-Україна, про це повідомила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

Під час міжнародного науково-технічного форуму "Архітектура, Будівництво, Дизайн: Виробництво, Інформатизація, Менеджмент", організованого Київським національним університетом будівництва і архітектури, Олена Шуляк розповіла, що Єдиний портфель публічних інвестицій налічує майже 150 проєктів на загальну суму в 11 трлн грн, і в наступному році буде профінансовано більше ніж 200 млрд грн на частину з них.

За її словами, в Україні затвердили Стратегію регіонального розвитку до 2027 року, відповідно до якої зараз оновлюють свої стратегії розвитку громади, а регіони вже оновили. Ба більше, наразі працює робоча група, яка буде оновлювати цю стратегію до 2034 року.

Що відомо про інвестпроєкти в Єдиному портфелі

Загалом, повідомила нардепка, вже ухвалено 22 регіональні стратегії, і паралельно з цим більше ніж 900 громад активно над цим працюють, а дехто перебуває на завершальній стадії.

Як акцентувала Олена Шуляк, важливо, що всі стратегії корелюються з портфельними проєктами публічних інвестицій, які зараз оприлюднює держава. Це стало наслідком розпочатої торік Мінфіном масштабної реформи управління публічними інвестиціями, що є, по суті, середньостроковим і довгостроковим бюджетним плануванням.

"Важливим досягненням у цьому плані є те, що буквально кожен громадянин може сьогодні зайти на сайт Міністерства фінансів України і побачити, що держава на національному рівні запланувала на найближчі 10 років", – зазначила вона.

Сформований портфель, наголосила парламентарка, є водночас і якісним, і збалансованим: він налічує майже 150 проєктів на загальну суму в 11 трлн грн. Більше того, вже у наступному році буде профінансовано проєктів на загальну суму в понад 200 млрд грн.

"Цей портфель можна поділити на окремі групи – великі державні проєкти, якими керує безпосередньо держава із залученням міжнародного фінансування. Другий рівень – проєкти, що реалізуються на рівні областей. Третій – проєкти громад на місцевому рівні, без яких відновлення не стане комплексним і не зможе реалізуватись із запланованими показниками", – пояснила Олена Шуляк.

Які проекти планують реалізувати у 2026 році

За її словами, щодо проєктів на суму 200 млрд грн, які реалізовуватимуться у наступному році, йдеться здебільшого про ті, які пов'язані з енерго-, водо-, теплопостачанням.

Також це проєкти, пов'язані з переробкою відходів, будівництвом нових сміттєпереробних заводів. У цей портфель зараз потрапили й проєкти, що стосуються інфраструктури, особливо в частині будівництва соціального житла.

Олена Шуляк переконана, що до створення кожного з цих проєктів має бути обов'язково долучена наукова спільнота. Вже зараз, додала парламентарка, в громадах створюються відповідні центри, де працюють проєктні менеджери, які, з одного боку, реалізують складні проєкти, з другого – працюють над залученням міжнародного фінансування, з третього – працюють над тим, щоб Україна була відкрита для європейських структурних фондів.

"Важливо, щоб для таких проєктів також починали створюватись відповідні центри експертизи, куди буде залучена наукова спільнота. В цих центрах, звичайно, повинні бути інструменти, які мають дослідницьку функцію, RND-компонент тощо", – резюмувала Олена Шуляк.

Нагадаємо, раніше Олена Шуляк розповіла як відбувається реформа публічних інвестицій в Україні, та які саме проєкти внесено.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олена Шуляк Інвестиції в Україну
Новини
Зеленський анонсував повноцінну доповідь делегації по переговорах у Женеві
Зеленський анонсував повноцінну доповідь делегації по переговорах у Женеві
Аналітика
Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України