Єдиний портфель пубічних інвестицій: подано 150 проєктів, у 2026 році профінансують 200 млрд грн

В Україні вже почали роботу над створенням Стратегії регіонального розвитку до 2034 року, яка тісно взаємоповʼязана з Єдиним портфелем публічних інвестицій, що було створено внаслідок реформи управління публічними інвестиціями.

Як пише РБК-Україна , про це повідомила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

Під час міжнародного науково-технічного форуму "Архітектура, Будівництво, Дизайн: Виробництво, Інформатизація, Менеджмент", організованого Київським національним університетом будівництва і архітектури, Олена Шуляк розповіла, що Єдиний портфель публічних інвестицій налічує майже 150 проєктів на загальну суму в 11 трлн грн, і в наступному році буде профінансовано більше ніж 200 млрд грн на частину з них.

За її словами, в Україні затвердили Стратегію регіонального розвитку до 2027 року, відповідно до якої зараз оновлюють свої стратегії розвитку громади, а регіони вже оновили. Ба більше, наразі працює робоча група, яка буде оновлювати цю стратегію до 2034 року.

Що відомо про інвестпроєкти в Єдиному портфелі

Загалом, повідомила нардепка, вже ухвалено 22 регіональні стратегії, і паралельно з цим більше ніж 900 громад активно над цим працюють, а дехто перебуває на завершальній стадії.

Як акцентувала Олена Шуляк, важливо, що всі стратегії корелюються з портфельними проєктами публічних інвестицій, які зараз оприлюднює держава. Це стало наслідком розпочатої торік Мінфіном масштабної реформи управління публічними інвестиціями, що є, по суті, середньостроковим і довгостроковим бюджетним плануванням.

"Важливим досягненням у цьому плані є те, що буквально кожен громадянин може сьогодні зайти на сайт Міністерства фінансів України і побачити, що держава на національному рівні запланувала на найближчі 10 років", – зазначила вона.

Сформований портфель, наголосила парламентарка, є водночас і якісним, і збалансованим: він налічує майже 150 проєктів на загальну суму в 11 трлн грн. Більше того, вже у наступному році буде профінансовано проєктів на загальну суму в понад 200 млрд грн.

"Цей портфель можна поділити на окремі групи – великі державні проєкти, якими керує безпосередньо держава із залученням міжнародного фінансування. Другий рівень – проєкти, що реалізуються на рівні областей. Третій – проєкти громад на місцевому рівні, без яких відновлення не стане комплексним і не зможе реалізуватись із запланованими показниками", – пояснила Олена Шуляк.

Які проекти планують реалізувати у 2026 році

За її словами, щодо проєктів на суму 200 млрд грн, які реалізовуватимуться у наступному році, йдеться здебільшого про ті, які пов'язані з енерго-, водо-, теплопостачанням.

Також це проєкти, пов'язані з переробкою відходів, будівництвом нових сміттєпереробних заводів. У цей портфель зараз потрапили й проєкти, що стосуються інфраструктури, особливо в частині будівництва соціального житла.

Олена Шуляк переконана, що до створення кожного з цих проєктів має бути обов'язково долучена наукова спільнота. Вже зараз, додала парламентарка, в громадах створюються відповідні центри, де працюють проєктні менеджери, які, з одного боку, реалізують складні проєкти, з другого – працюють над залученням міжнародного фінансування, з третього – працюють над тим, щоб Україна була відкрита для європейських структурних фондів.

"Важливо, щоб для таких проєктів також починали створюватись відповідні центри експертизи, куди буде залучена наукова спільнота. В цих центрах, звичайно, повинні бути інструменти, які мають дослідницьку функцію, RND-компонент тощо", – резюмувала Олена Шуляк.