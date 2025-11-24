ua en ru
Единый портфель публичных инвестиций: подано 150 проектов, в 2026 году профинансируют 200 млрд грн

Понедельник 24 ноября 2025 16:09
Единый портфель публичных инвестиций: подано 150 проектов, в 2026 году профинансируют 200 млрд грн Фото: Елена Шуляк рассказала об Єдином портфеле публичных инвестиций (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В Украине уже начали работу над созданием Стратегии регионального развития до 2034 года, которая тесно взаимосвязана с Единым портфелем публичных инвестиций, созданным вследствие реформы управления публичными инвестициями.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщила Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

Во время международного научно-технического форума "Архитектура, Строительство, Дизайн: Производство, Информатизация, Менеджмент", организованного Киевским национальным университетом строительства и архитектуры, Елена Шуляк рассказала, что Единый портфель публичных инвестиций насчитывает почти 150 проектов на общую сумму в 11 трлн грн, и в следующем году будет профинансировано более 200 млрд грн на часть из них.

По ее словам, в Украине утвердили Стратегию регионального развития до 2027 года, согласно которой сейчас обновляют свои стратегии развития громады, а регионы уже обновили. Более того, сейчас действует рабочая группа, которая будет обновлять эту стратегию до 2034 года.

Что известно об инвестпроектах в Едином портфеле

В целом, сообщила нардеп, уже приняты 22 региональные стратегии, и параллельно с этим более 900 громад активно над этим работают, а некоторые находятся на завершающей стадии.

Как акцентировала Елена Шуляк, важно, что все стратегии коррелируются с портфельными проектами публичных инвестиций, которые сейчас обнародует государство. Это стало следствием начавшейся в прошлом году Минфином масштабной реформы управления публичными инвестициями, что является, по сути, среднесрочным и долгосрочным бюджетным планированием.

"Важным достижением в этом плане является то, что практически каждый гражданин может сегодня зайти на сайт Министерства финансов Украины и увидеть, что государство на национальном уровне запланировало на ближайшие 10 лет", – отметила она.

Сформированный портфель, подчеркнула парламентарий, одновременно и качественный, и сбалансированный: он насчитывает почти 150 проектов на общую сумму в 11 трлн грн. Более того, уже в следующем году будут профинансированы проекты на общую сумму более 200 млрд грн.

"Этот портфель можно разделить на отдельные группы – крупные государственные проекты, которыми руководит непосредственно государство с привлечением международного финансирования. Второй уровень – проекты, реализуемые на уровне областей. Третий – проекты громад на местном уровне, без которых восстановление не станет комплексным и не сможет реализоваться с запланированными показателями", – пояснила Елена Шуляк.

Какие проекты планируют реализовать в 2026 году

По ее словам, о проектах на сумму 200 млрд грн, которые будут реализовываться в следующем году, речь идет в основном о тех, которые связаны с энерго-, водо-, теплоснабжением.

Также это проекты, связанные с переработкой отходов, строительством новых мусороперерабатывающих заводов. В этот портфель сейчас попали и проекты, касающиеся инфраструктуры, особенно в части строительства социального жилья.

Елена Шуляк убеждена, что к созданию каждого из этих проектов должно быть обязательно вовлечено научное сообщество. Уже сейчас, добавила парламентарий, в громадах создаются соответствующие центры, где работают проектные менеджеры, которые, с одной стороны, реализуют сложные проекты, с другой – работают над привлечением международного финансирования, с третьей – работают над тем, чтобы Украина была открыта для европейских структурных фондов.

"Важно, чтобы для таких проектов также начинали создаваться соответствующие центры экспертизы, куда будет вовлечено научное сообщество. В этих центрах, конечно, должны быть инструменты, имеющие исследовательскую функцию, RND-компонент и т.д.", – резюмировала Елена Шуляк.

Напомним, ранее Елена Шуляк рассказала, как происходит реформа публичных инвестиций в Украине, и какие именно проекты внесены.

