Єдиний НПЗ у Грузії відмовився від російської нафти

Грузинський НПЗ "Кулеві" почав переробляти нафту з Казахстану та готується до постачання сировини з Лівії. За даними компанії-оператора, це частина стратегії щодо відмови від російської нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії Black Sea Petroleum LLC (BSP).
Компанія Black Sea Petroleum LLC (BSP), що управляє нафтопереробним заводом "Кулеві", оголосила про початок переробки нафти казахстанського походження.
Як йдеться в повідомленні компанії, перші обсяги почали переробляти на початку липня, а частина сировини, що залишилася, буде перероблена протягом серпня.
За даними BSP, наступним етапом стане постачання нафти з Лівії.
Компанія повідомила, що відповідно до угоди, підписаної 3 липня 2026 року з міжнародним трейдером, танкер з лівійською нафтою має прибути до порту Кулеві в період з 20 по 30 серпня.
Контракт розрахований до кінця 2027 року та передбачає можливість продовження.
У BSP заявили, що продовжують виконувати програму диверсифікації постачання сировини і мають намір послідовно скорочувати залежність від російської нафти.
"BSP продовжуватиме реалізовувати свій план диверсифікації сировини, вести конструктивну взаємодію з Європейською комісією та іншими відповідними органами, а також надавати чіткі та перевірені докази досягнутого прогресу", - йдеться у заяві компанії.
У компанії також нагадали, що ще 1 липня оголосили про намір повністю перейти на переробку нафти неросійського походження вже у серпні-вересні 2026 року.
Початок переробки казахстанської сировини та очікуване постачання з Лівії стали першими практичними кроками у реалізації цього плану.
Нагадуємо, що Рязанський нафтопереробний завод, який вважається одним із найбільших НПЗ Росії, раніше призупинив переробку нафти після атаки безпілотників. За даними Reuters з посиланням на джерела в галузі, підприємство зупинило роботу 29 липня, а відновлення виробничого процесу може зайняти близько двох тижнів через необхідність повторного запуску технологічних установок та переналаштування обладнання.