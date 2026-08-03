Єдиний НПЗ у Грузії відмовився від російської нафти

Грузинський НПЗ переходить на нову сировину

Компанія Black Sea Petroleum LLC (BSP), що управляє нафтопереробним заводом "Кулеві", оголосила про початок переробки нафти казахстанського походження.

Як йдеться в повідомленні компанії, перші обсяги почали переробляти на початку липня, а частина сировини, що залишилася, буде перероблена протягом серпня.

За даними BSP, наступним етапом стане постачання нафти з Лівії.

Компанія повідомила, що відповідно до угоди, підписаної 3 липня 2026 року з міжнародним трейдером, танкер з лівійською нафтою має прибути до порту Кулеві в період з 20 по 30 серпня.

Контракт розрахований до кінця 2027 року та передбачає можливість продовження.

Який план реалізує компанія

У BSP заявили, що продовжують виконувати програму диверсифікації постачання сировини і мають намір послідовно скорочувати залежність від російської нафти.

"BSP продовжуватиме реалізовувати свій план диверсифікації сировини, вести конструктивну взаємодію з Європейською комісією та іншими відповідними органами, а також надавати чіткі та перевірені докази досягнутого прогресу", - йдеться у заяві компанії.

У компанії також нагадали, що ще 1 липня оголосили про намір повністю перейти на переробку нафти неросійського походження вже у серпні-вересні 2026 року.

Початок переробки казахстанської сировини та очікуване постачання з Лівії стали першими практичними кроками у реалізації цього плану.