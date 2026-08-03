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Единственный НПЗ в Грузии отказался от российской нефти

20:16 03.08.2026 Пн
2 мин
Вместо российской нефти в Грузии предпочли нефть двух других поставщиков
aimg Анастасия Никончук
Иллюстративное фото: НПЗ (GettyImages)

Грузинский НПЗ "Кулеви" начал перерабатывать нефть из Казахстана и готовится к поставкам сырья из Ливии. По данным компании-оператора, это часть стратегии по отказу от российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании Black Sea Petroleum LLC (BSP).

Грузинский НПЗ переходит на новое сырье

Компания Black Sea Petroleum LLC (BSP), управляющая нефтеперерабатывающим заводом "Кулеви", объявила о начале переработки нефти казахстанского происхождения.

Как говорится в сообщении компании, первые объемы начали перерабатывать в начале июля, а оставшаяся часть сырья будет переработана в течение августа.

По данным BSP, следующим этапом станет поставка нефти из Ливии.

Компания сообщила, что в соответствии с соглашением, подписанным 3 июля 2026 года с международным трейдером, танкер с ливийской нефтью должен прибыть в порт Кулеви в период с 20 по 30 августа.

Контракт рассчитан до конца 2027 года и предусматривает возможность продления.

Какой план реализует компания

В BSP заявили, что продолжают выполнять программу диверсификации поставок сырья и намерены последовательно сокращать зависимость от российской нефти.

"BSP продолжит реализовывать свой план диверсификации сырья, вести конструктивное взаимодействие с Европейской комиссией и другими соответствующими органами, а также предоставлять четкие и проверенные доказательства достигнутого прогресса", - говорится в заявлении компании.

В компании также напомнили, что еще 1 июля объявили о намерении полностью перейти на переработку нефти нероссийского происхождения уже в августе-сентябре 2026 года.

Начало переработки казахстанского сырья и ожидаемая поставка из Ливии стали первыми практическими шагами в реализации этого плана.

Напоминаем, что Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который считается одним из крупнейших НПЗ России, ранее приостановил переработку нефти после атаки беспилотников. По данным Reuters со ссылкой на источники в отрасли, предприятие остановило работу 29 июля, а восстановление производственного процесса может занять около двух недель из-за необходимости повторного запуска технологических установок и перенастройки оборудования.

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