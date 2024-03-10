Єдиний номер порятунку: де та як вже працює лінія 112

Від липня минулого року в Україні поступово впроваджується єдиний номер допомоги 112, який наразі працює вже у двох макрорегіонах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України .

Оператори служби скеровують дзвінки до необхідних підрозділів, які допомагають у тій чи іншій надзвичайній ситуації.

На лінію 112 можуть звертатися і люди з порушеннями слуху чи мовлення. Вони спілкуватимуться по відеозв’язку з операторами, які володіють жестовою мовою. Для цього необхідно відправити смс-повідомлення на номер 112 і очікувати посилання на з’єднання.

Наразі лінія 112 працює вже у двох макрорегіонах України:

центральному,

західному.

Від 1 травня у Дніпрі має запрацювати центр Служби 112, який покриватиме регіони на сході України. А у вересні планується відкрити четвертий центр, який базуватиметься у місті Одеса, він покриватиме південні регіони.

До кінця грудня планується поширити роботу Служби 112 на території всієї України.

При цьому, номери профільних екстрених служб 101, 102, 103 і 104 продовжать працювати і після 2024 року.

Нагадаємо, на початку вересня минулого року Верховна рада ухвалила закон про систему екстреної допомоги населенню за єдиним номером 112.

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