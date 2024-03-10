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Единый номер спасения: где и как уже работает линия 112

Украина, Воскресенье 10 марта 2024 20:49
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Единый номер спасения: где и как уже работает линия 112 Фото: в Украине внедряется единый номер помощи 112 (umdpl.info)
Автор: Карина Левицкая

С июля прошлого года в Украине постепенно внедряется единый номер помощи 112, который сейчас работает уже в двух макрорегионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Операторы службы направляют звонки в необходимые подразделения, которые помогают в той или иной чрезвычайной ситуации.

На линию 112 могут обращаться и люди с нарушениями слуха или речи. Они будут общаться по видеосвязи с операторами, которые владеют жестовым языком. Для этого необходимо отправить смс-сообщение на номер 112 и ожидать ссылки на соединение.

Сейчас линия 112 работает уже в двух макрорегионах Украины:

  • центральном,
  • западном.

С 1 мая в Днепре должен заработать центр Службы 112, который будет покрывать регионы на востоке Украины. А в сентябре планируется открыть четвертый центр, который будет базироваться в городе Одесса, он будет покрывать южные регионы.

До конца декабря планируется распространить работу Службы 112 на территории всей Украины.

При этом, номера профильных экстренных служб 101, 102, 103 и 104 продолжат работать и после 2024 года.

Напомним, в начале сентября прошлого года Верховная рада приняла закон о системе экстренной помощи населению по единому номеру 112.

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