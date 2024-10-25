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Служба 112 розширила географію: де запрацював екстрений номер

Фото: Єдиний номер 112 охоплює схід та центр України (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Служба екстрених викликів 112 продовжує розширювати свою діяльність в Україні, охоплюючи тепер центральні та східні регіони країни. Нещодавно було відкрито комунікаційний центр у Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

За цей час оператори центру ухвалили майже 200 тисяч дзвінків, з яких 40 тисяч вимагали негайного реагування. Важливі випадки стосувалися повідомлень про ворожі атаки, дорожньо-транспортні пригоди, злочини та випадки домашнього насильства, про які часто повідомляли навіть діти.

У центрі Дніпра працюють понад 70 операторів, які цілодобово обслуговують дзвінки із Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Полтавської, Сумської, Донецької та Луганської областей.

Крім того, служба активно впроваджує політику працевлаштування ветеранів - сімох захисників, які отримали поранення на фронті, працюють тут операторами. Наймолодшому з них лише 21 рік.

Це вже третій комунікаційний центр Служби 112 в Україні, поряд із центрами у Києві та Львові. Наступним кроком стане відкриття центру в Одесі, що зробить екстрену службу 112 доступною по всій країні.

Виклик усіх екстрених служб за єдиним номером 112 забезпечує доступність, зручність та комплексність надання допомоги громадянам, що є особливо важливим в умовах поточних викликів безпеки.

"Система 112" - це комплексне надання допомоги населенню у разі виникнення екстрених ситуацій, що загрожують здоров'ю, життю, майну або навколишньому природному середовищу, громадському порядку.

Нагадаємо, що українці з проблемами слуху можуть викликати службу 112. Для цього потрібно виконати всього три кроки.

Крім того, існує перелік випадків, коли лікарів "швидкої" потрібно викликати у терміновому порядку. При цьому підвищення тиску чи температури не завжди є підставою.

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Міністерство внутрішніх справ України