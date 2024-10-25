RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Служба 112 расширила географию: где заработал экстренный номер

Фото: Единый номер 112 охватывает восток и центр Украины (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Служба экстренных вызовов 112 продолжает расширять свою деятельность в Украине, охватывая теперь центральные и восточные регионы страны. Недавно был открыт коммуникационный центр в Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

За это время операторы центра приняли почти 200 тысяч звонков, из которых 40 тысяч требовали немедленного реагирования. Важные случаи касались сообщений о вражеских атаках, дорожно-транспортных происшествиях, преступлениях и случаях домашнего насилия, о которых часто сообщали даже дети.

В центре Днепра работают более 70 операторов, которые круглосуточно обслуживают звонки из Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, служба активно внедряет политику трудоустройства ветеранов - семь защитников, получивших ранения на фронте, работают здесь операторами. Самому младшему из них всего 21 год.

Это уже третий коммуникационный центр Службы 112 в Украине, наряду с центрами в Киеве и Львове. Следующим шагом станет открытие центра в Одессе, что сделает экстренную службу 112 доступной по всей стране.

Вызов всех экстренных служб по единому номеру 112 обеспечивает доступность, удобство и комплексность предоставления помощи гражданам, что особенно важно в условиях текущих вызовов безопасности.

"Система 112" - это комплексное предоставление помощи населению в случае возникновения экстренных ситуаций, угрожающих здоровью, жизни, имуществу или окружающей природной среде, общественному порядку.

Напомним, что украинцы, имеющие проблемы со слухом, могут вызвать службу 112. Для этого нужно выполнить всего три шага.

Кроме того, есть перечень случаев, когда врачей "скорой" нужно вызывать в срочном порядке. При этом повышение давления или температуры не всегда являются поводом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины