Як викликати службу 112 при проблемах зі слухом: інструкція
Українці, які мають проблеми зі слухом, можуть викликати службу 112. Для цього треба виконати лише три кроки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
"Особи з порушеннями слуху та мовлення також можуть звернутися до служби 112 у разі виникнення надзвичайних ситуацій", - йдеться у повідомленні.
Як викликати службу 112?
Для звернення до служби 112 через смартфон таким особам необхідно здійснити кілька дій:
1. Написати повідомлення "Відеодопомога" на номер 112.
2. Після цього надійде відповідь з активним посиланням на відеодзвінок.
3. Натиснути на посилання. З’явиться запит від служби 112 про доступ до мікрофона та камери. Потім надати дозвіл.
Після цього можна буде спілкуватися з оператором жестовою мовою.
Також будь-яку екстрену службу можна викликати за допомогою одного СМС на безкоштовний короткий номер 112.
Важливо
Єдиний телефонний номер 112 є безкоштовним і працює з усіма екстреними службами:
- службою порятунку (телефонний номер 101);
- поліцією (телефонний номер 102);
- швидкою медичною допомогою (телефонний номер 103);
- аварійною службою газу (телефонний номер 104).
Виклик "швидкої" в Україні
З 2021 року в Україні змінилися правила виклику швидкої медичної допомоги.
У зв'язку з цим було складено перелік випадків, коли лікарів "швидкої" потрібно викликати в терміновому порядку. При цьому підвищення тиску або температури не завжди є приводом для дзвінка у "103".
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