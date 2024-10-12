Як викликати службу 112 при проблемах зі слухом: інструкція

Українці, які мають проблеми зі слухом, можуть викликати службу 112. Для цього треба виконати лише три кроки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції .

"Особи з порушеннями слуху та мовлення також можуть звернутися до служби 112 у разі виникнення надзвичайних ситуацій", - йдеться у повідомленні.

Як викликати службу 112?

Для звернення до служби 112 через смартфон таким особам необхідно здійснити кілька дій:

1. Написати повідомлення "Відеодопомога" на номер 112.

2. Після цього надійде відповідь з активним посиланням на відеодзвінок.

3. Натиснути на посилання. З’явиться запит від служби 112 про доступ до мікрофона та камери. Потім надати дозвіл.

Після цього можна буде спілкуватися з оператором жестовою мовою.

Також будь-яку екстрену службу можна викликати за допомогою одного СМС на безкоштовний короткий номер 112.

Важливо

Єдиний телефонний номер 112 є безкоштовним і працює з усіма екстреними службами: