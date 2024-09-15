У яких випадках необхідно викликати "швидку": детальне роз'яснення

Є перелік випадків, коли лікарів "швидкої" потрібно викликати в терміновому порядку. При цьому підвищення тиску або температури не завжди є приводом для дзвінка в "103".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення сімейного лікаря Дарини Дмитрієвської.

"Необхідно запам’ятати, що карета швидкої допомоги виїжджає тоді, коли потрібен терміномий порятунок життя, ситуація загрозлива, пацієнт не може впоратися зі станом самостійно або потребує термінової госпіталізації", - розповіла вона.

Коли треба викликати "швидку"

ознаки інсульту (порушення мовлення, рухів з одного боку тіла, несиметрична посмішка, оніміння тощо);

симптоми інфаркту міокарда (біль в області серця, що триває понад 30 хвилин і не знімається нітрогліцерином, нудота, страх смерті тощо);

сильний біль у животі різної локалізації, різка його поява, особливо — якщо біль наростає;

серйозна алергічна реакція;

втрата свідомості (будь-яка);

порушення дихання, зокрема через потрапляння сторонніх предметів у дихальні шляхи або ж унаслідок захворювання (наприклад, при коронавірусній інфекції);

серйозні травми, кровотеча, ДТП;

тепловий чи сонячний удари;

ниркова коліка;

блювання кров’ю;

епілептичний напад, який триває понад 30 хвилин (епістатус) або ж напад, за якого відбулося травмування при падінні людини;

інші стани, що загрожують життю.

"Люди часто викликають "швидку" у непрофільних випадках. Йдеться про такі, які передбачають консультацію та лікування у сімейного лікаря або вузького спеціаліста", - каже лікар.

Що робити у разі підвищення тиску чи температури?

У разі підвищення артеріального тиску, яке стається періодично, необхідно звернутися до фахівця, який допоможе підібрати постійні ліки від тиску. Не слід розраховувати на приїзд "швидкої" за кожного гіпертонічного кризу.

Також підвищення температури тіла при застудних та інших вірусних хворобах не є причиною для виклику, як і типові прояви хронічних хвороб.

"Важливо розуміти, що команда "швидкої" не може забезпечити тривале лікування та спостереження, яке потрібне при перерахованих пролонгованих станах", - зазначає Дмитрієвська.