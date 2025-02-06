Єдиний авіаносець Росії "Адмірал Кузнєцов" може вже не вийти з ремонту, - ЗМІ

У профільному виданні звернули увагу, що частина російських пілотів, які здатні злітати з палуби авіаносця, вже на пенсії, а інші виконують "значно легші польоти з суші", і їм потрібно знову проходити навчання для напрацювання навичок злету-посадки на палубу. Таке перепроходження потребує одного року.

При цьому "Адмірал Кузнєцов" є єдиним, який має Росія, тож для пропаганди країни-агресора даний корабель має велике значення, й "тому росіяни витрачають величезні кошти на його відновлення та якнайшвидше введення в експлуатацію".

Також в Defense Express зауважують, що в РФ планували вивести з ремонту "Кузнєцова" ще минулого року, і кремлівські ЗМІ писали про початок процесу підготовки пілотів для цих літаків.

Разом з тим єдиний тренувальний майданчик для такої підготовки розташований біля окупованого міста Саки в Криму. Тож літаки Су-33 мали б знаходитись там. Проте виявилося, що дані винищувачі підготовку не проходять, а досі знаходяться на півночі Росії, та супроводжують Ту-95МС з аеродрому "Оленья" в Мурманській області.

Додамо, за даними ЗМІ, в РФ є тільки близько 17 одиниць Су-33, й усі ці винищувачі раніше входили до складу авіагрупи "Адмірала Кузнєцова". При цьому наприкінці 2023 року з'ясувалося, що такі літаки списали на берег для формування з них окремого змішаного авіакорпусу для Північного флоту.

На думку редакції Defense Express, це, зокрема, натякало на "реальний стан" авіаносця.

У профільному виданні дійшли висновків, що влада РФ "продовжить пилити гроші" на ремонті авіаносця, а сам "Адмірал Кузнєцова" і надалі ржавітиме в доках на тлі реальних темпів ремонту та нових проблем з кораблем, які виникають. Тож російський авіаносець "навряд чи вже колись вийде з ремонту".

Яка ситуація з авіаносцем "Адмірал Кузнєцов"

Російський авіаносець "Кузнєцов" знаходиться на плановому ремонті з 2018 року після повернення з походу в Середземне море. У 2018 році під час спуску на воду сталася аварія, через яку на нього впав підйомний кран.

У 2019 році на "Адміралі Кузнєцові" сталася пожежа, тоді загинули 2 людини і ще 14 постраждали. Крім того, на російському авіаносці ще одна пожежа сталася наприкінці 2022 року.

Нагадаємо, у липні 2023 року стало відомо, що у Росії знову зрушили терміни здачі авіаносця "Адмірал Кузнєцов" з ремонту.

Раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявляли, що авіаносець РФ "Адмірал Кузнєцов" перебуває у критичному стані.