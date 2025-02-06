Единственный авианосец России "Адмирал Кузнецов" может уже не выйти из ремонта, - СМИ

В профильном издании обратили внимание, что часть российских пилотов, которые способны взлетать с палубы авианосца, уже на пенсии, а другие выполняют "значительно более легкие полеты с суши", и им нужно снова проходить обучение для наработки навыков взлета-посадки на палубу. Такое перепрохождение требует одного года.

При этом "Адмирал Кузнецов" является единственным, который имеет Россия, соответственно для пропаганды страны-агрессора данный корабль имеет большое значение, и "поэтому россияне тратят огромные средства на его восстановление и скорейшее введение в эксплуатацию".

Также в Defense Express отмечают, что в РФ планировали вывести из ремонта "Кузнецова" еще в прошлом году, и кремлевские СМИ писали о начале процесса подготовки пилотов для этих самолетов.

Вместе с тем единственная тренировочная площадка для такой подготовки расположена возле оккупированного города Саки в Крыму. Поэтому самолеты Су-33 должны были бы находиться там. Однако оказалось, что данные истребители подготовку не проходят, а до сих пор находятся на севере России, и сопровождают Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области.

Добавим, по данным СМИ, РФ имеет только около 17 единиц Су-33, и все эти истребители ранее входили в состав авиагруппы "Адмирала Кузнецова". При этом в конце 2023 года выяснилось, что такие самолеты списали на берег для формирования из них отдельного смешанного авиакорпуса для Северного флота.

По мнению редакции Defense Express, это, в частности, намекало на "реальное состояние" авианосца.

В профильном издании пришли к выводу, что власти РФ "продолжат пилить деньги" на ремонте авианосца, а сам "Адмирал Кузнецова" и в дальше будет ржаветь в доках на фоне реальных темпов ремонта и новых проблем с кораблем, которые возникают. Поэтому российский авианосец "вряд ли уже когда-то выйдет из ремонта".

Какая ситуация с авианосцем "Адмирал Кузнецов"

Российский авианосец "Кузнецов" находится на плановом ремонте с 2018 года после возвращения из похода в Средиземное море. В 2018 году во время спуска на воду произошла авария, из-за которой на него упал подъемный кран.

В 2019 году на "Адмирале Кузнецове" произошел пожар, тогда погибли 2 человека и еще 14 пострадали. Кроме того, на российском авианосце еще один пожар произошел в конце 2022 года.

Напомним, в июле 2023 года стало известно, что в России снова сдвинули сроки сдачи авианосца "Адмирал Кузнецов" с ремонта.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляли, что авианосец РФ "Адмирал Кузнецов" находится в критическом состоянии.