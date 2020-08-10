Единичные случаи нарушения тишины на Донбассе не носят системный характер, - СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркивает, что режим прекращения огня на Донбассе соблюдается. Так, единичные случаи его нарушения не имеют системного характера.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Две недели без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь. По данным Главного ситуационного центра при Совете национальной безопасности и обороны Украины, режим прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля 2020 года выполняется", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что в отличие от многих ранее объявленных прекращений огня, которые насчитывали несколько дней, в понедельник, 10 августа, продолжается уже пятнадцатый день перемирия без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь.

Напомним, на Донбассе 8 августа боевики восемь раз открывали огонь по позициям ООС, при этом боевых потерь и ранений среди украинских военных не было.

Как писало РБК-Украина, в Генштабе Вооруженных сил Украины прокомментировали отдельные нарушения перемирия на Донбассе со стороны оккупантов; Руслан Хомчак заявил, что такие нарушения можно даже не считать.