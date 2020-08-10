Поодинокі випадки порушення тиші на Донбасі не мають системного характеру, - РНБО

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов підкреслює, що режим припинення вогню на Донбасі дотримується. Так, поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру.

Про це повідомляє прес-служба РНБО.

"Два тижні без пострілів з важкого озброєння і бойових втрат. За даними Головного ситуаційного центру при Раді національної безпеки і оборони України, режим припинення вогню на Донбасі з опівночі 27 липня 2020 року виконується", - вказано у повідомленні.

Підкреслюється, що на відміну від багатьох раніше оголошених припинень вогню, які налічували декілька днів, у понеділок, 10 серпня, триває вже п’ятнадцятий день перемир'я без пострілів з важкого озброєння і бойових втрат.

Нагадаємо, на Донбасі 8 серпня бойовики вісім разів відкривали вогонь по позиціях ООС, при цьому бойових втрат і поранень серед українських військових не було.

Як писало РБК-Україна, у Генштабі Збройних сил України прокоментували поодинокі порушення перемир'я на Донбасі з боку окупантів; Руслан Хомчак заявив, що такі порушення можна навіть не рахувати.