"Единая Россия" сбежала из Херсона после удара по Антоновском мосту

Как отмечает Центр стратегических коммуникаций, партия занималась сбором личных данных для проведения фейкового "референдума".

"Обстрел Антоновского моста, который был своеобразной "дорогой жизни" для российских военных во временно оккупированном Херсоне, кроме логистического, имел и большой психологический эффект", - пишет пресс-служба Центра.

Между тем условия для военных России в Херсонской области становятся все тяжелее, а пророссийские Telegram-каналы отмечают, что попытки ВСУ отрезать правобережную группировку ВС РФ от снабжения не решаются.

"Херсонские коллаборанты Сальдо и Стремоусов наперегонки заявляли, что Антоновским мостом можно двигаться и "проблем со снабжением областного центра не будет, вопреки успешным ударам ВСУ". Вероятно, они начинают понимать, что если уж "Единая Россия" свернула свою деятельность, то и им скоро придется бежать", - добавляет пресс-служба.