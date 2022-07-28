"Єдина Росія" втекла з Херсону після удару по Антонівському мосту
Після успішного удару наших бійців по Антонівському мосту, партія "Єдина Росія" одразу покинула місто. Пояснила це тим, що нібито не може здійснювати "гуманітарну діяльність".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Центру стратегічних комунікацій.
Як відзначає Центр стратегічних комунікацій, партія займалася збором особистих даних для проведення фейкового "референдуму".
"Обстріл Антонівського мосту, який був своєрідною "дорогою життя" для російських військових у тимчасово окупованому Херсоні, крім логістичного, мав і великий психологічний ефект", - пише пресслужба Центру.
Тим часом умови для військових Росії в Херсонській області стають дедалі важчими, а проросійські Telegram-канали відзначають, що спроби ЗСУ відрізати правобережне угруповання ЗС РФ від постачання не вирішуються.
"Херсонські колаборанти Сальдо і Стремоусов наввипередки заявляли, що Антонівським мостом можна рухатись і "проблем з постачанням обласного центру не буде, всупереч успішним ударам ЗСУ". Вірогідно, вони починають розуміти, що якщо вже "Єдина Росія" згорнула свою діяльність, то і їм скоро доведеться тікати", - додає пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ЗСУ в ніч на 27 липня завдали чергового удару по Антонівському мосту в Херсоні. Через деякий час наші бійці показали як виглядає споруда після операції. За словами голови Херсонської ОВА Дмитра Бутрія, наразі пересування спорудою неможливе.
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