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Єдина вціліла після обстрілу: Кличко розповів про скляну зупинку на Лук'янівці

15:45 21.10.2026 Ср
2 хв
aimg Анна Шиканова
Єдина вціліла після обстрілу: Кличко розповів про скляну зупинку на Лук'янівці В Києві повернули на місце єдину вцілілу скляну зупинку на Лук'янівці (колаж)
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Мер Києва повідомив, що столиця не здійснює нових закупівель та не встановлює скляні зупинки громадського транспорту. І та, про яку всі говорять - це комплекс в районі станції метро "Лук'янівська", який тимчасово демонтували під час прибирання території після обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка.

Що відомо про зупинку на Глибочицькій

Очільник столиці наголосив, що чутки про масове встановлення скляних павільйонів під час війни не відповідають дійсності.

"Я хочу вам офіційно повідомити, що в цьому році жодної закупівлі і встановлення скляних зупинок не було. Єдина скляна зупинка, біля якої багато спекуляцій. Вона дивом не була розбита під обстрілами, які відбувались на Лук’янівці. Ми в рамках благоустрою її спочатку зняли, а потім повернули на те місце, там де вона завжди стояла. Жодних нових скляних зупинок місто не встановлює", - заявив Кличко.

Заплановані зміни та укриття

Раніше у КП "Київпастранс" також спростували інформацію про нібито монтаж нових скляних зупинок на вулиці Глибочицькій.

Натомість наразі комунальне підприємство планує розміщувати на зупинках громадського транспорту мобільні укриття для захисту пасажирів під час повітряних тривог.

Також раніше ми писали, що у Києві та області встановили 33 мобільні укриття на залізниці та планують встановити ще 128.

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