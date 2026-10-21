У Києві та області встановили 33 мобільні укриття на залізниці: планують ще 128
"Укрзалізниця" встановила 33 мобільні укриття на залізничних об’єктах Києва та Київської області. Компанія планує облаштувати ще 128 таких конструкцій у столичному регіоні та майже 650 - в інших областях України.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідломлення "Укрзалізниці" у Telegram.
Де встановлюють укриття
Укрзалізниця встановлює мобільні укриття на тлі тривалих комбінованих атак Росії із застосуванням безпілотників і ракет.
Насамперед конструкції облаштовують поблизу критично важливих об’єктів, від яких залежить рух поїздів, а також на станціях, де немає інших захисних споруд.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення компанія встановила 434 мобільні укриття.
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Скільки укриттів планують встановити
У Києві та Київській області планують облаштувати ще 128 мобільних укриттів. В інших регіонах України мають з’явитися майже 650 таких конструкцій.
В Укрзалізниці зазначають, що мобільні укриття вже допомагали захищати працівників під час атак безпілотників.
Їх встановлення входить до Плану стійкості компанії. Він передбачає посилення захисту залізничників і підтримання безперервного руху поїздів під час тривалих комбінованих атак.
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