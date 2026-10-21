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Единственная уцелевшая после обстрела: Кличко рассказал о стеклянной остановке на Лукьяновке

15:45 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Анна Шиканова
Единственная уцелевшая после обстрела: Кличко рассказал о стеклянной остановке на Лукьяновке В Киеве вернули на место единственную уцелевшую стеклянную остановку на Лукьяновке (коллаж)
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Мэр Киева сообщил, что столица не осуществляет новые закупки и не устанавливает стеклянные остановки общественного транспорта. И та, о которой все говорят – это комплекс в районе станции метро "Лукьяновская", который временно демонтировали во время уборки территории после обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.

Что известно об остановке на Глубочицкой

Глава столицы подчеркнул, что слухи о массовой установке стеклянных павильонов во время войны не соответствуют действительности.

"Я хочу вам официально сообщить, что в этом году никакой закупки и установки стеклянных остановок не было. Единственная стеклянная остановка, вокруг которой много спекуляций. Она чудом не была разбита под обстрелами, которые происходили на Лукьяновке. Мы в рамках благоустройства ее сначала сняли, а потом вернули на то место, там где она всегда стояла. Никаких новых стекоянных остановок город не устанавливает", - заявил Кличко.

Планируемые изменения и укрытия

Ранее в КП "Киевпасстранс" также опровергли информацию о якобы монтаже новых стеклянных остановок на улице Глубочицкой.

В то же время коммунальное предприятие планирует размещать на остановках общественного транспорта мобильные укрытия для защиты пассажиров во время воздушных тревог.

Также ранее мы писали, что в Киеве и области установили 33 мобильных укрытия на железной дороге и планируют установить еще 128.

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