Єдина відповідь на гібридні атаки РФ: у США закликали посилити допомогу Україні
Гібридні атаки Росії спрямовані на те, щоб змусити союзників відмовитися від підтримки України. Єдиною відповіддю на такі дії є ще більше посилення допомоги Києву.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер під час саміту Euronews з питань оборони та космосу у Брюсселі.
За його словами, головна мета дій Кремля - утримати НАТО та партнерів від підтримки України. Саме тому Альянс не повинен дозволяти себе стримувати та має активніше нарощувати допомогу.
Крім того, НАТО має інвестувати у власну стійкість, захист критичної інфраструктури та зміцнення оборонних систем для протидії новим загрозам. Ці потреби вже врахували під час ухвалення зобов’язання щодо збільшення оборонних витрат країн Альянсу до 5% ВВП.
Як працює стаття 5 Вашингтонського договору
Вітакер зауважив, що можливе застосування статті 5 у відповідь на гібридні атаки не передбачає автоматичного механізму реагування.
"Стаття 5 насправді навмисно є доволі розмитою. Це питання 32 союзників, які мають через консультації та обговорення, за очевидної участі своїх столиць, вирішити це питання", - пояснив він.
Водночас Вітакер підкреслив, що США не відступають від своїх зобов’язань перед НАТО, та закликав інші країни-члени активніше долучатися до спільних дій.
Посол США наголосив на необхідності розбудовувати оборонно-промислову базу по обидва боки Атлантики та підвищувати загальну боєготовність.
"Готовність - це справді головне: більше спроможностей, але передусім готовність, якої ми раніше не знали, і готовність діяти в умовах війни", - підсумував Вітакер.
Нагадаємо, Литва заявила про отримання розвідданих щодо можливої підготовки Росією операцій "під чужим прапором". Зазначається, що таким чином Москва може перевіряти готовність НАТО до відповіді.
Зазначимо, розвідка Данії попередила про можливе посилення Росією гібридних атак проти країн НАТО найближчими місяцями. Не виключається й проведення обмеженої військової операції.