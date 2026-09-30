Єдина відповідь на гібридні атаки РФ: у США закликали посилити допомогу Україні

Гібридні атаки Росії спрямовані на те, щоб змусити союзників відмовитися від підтримки України. Єдиною відповіддю на такі дії є ще більше посилення допомоги Києву.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер під час саміту Euronews з питань оборони та космосу у Брюсселі.

За його словами, головна мета дій Кремля - утримати НАТО та партнерів від підтримки України. Саме тому Альянс не повинен дозволяти себе стримувати та має активніше нарощувати допомогу.

Крім того, НАТО має інвестувати у власну стійкість, захист критичної інфраструктури та зміцнення оборонних систем для протидії новим загрозам. Ці потреби вже врахували під час ухвалення зобов’язання щодо збільшення оборонних витрат країн Альянсу до 5% ВВП.

Як працює стаття 5 Вашингтонського договору

Вітакер зауважив, що можливе застосування статті 5 у відповідь на гібридні атаки не передбачає автоматичного механізму реагування.

"Стаття 5 насправді навмисно є доволі розмитою. Це питання 32 союзників, які мають через консультації та обговорення, за очевидної участі своїх столиць, вирішити це питання", - пояснив він.

Водночас Вітакер підкреслив, що США не відступають від своїх зобов’язань перед НАТО, та закликав інші країни-члени активніше долучатися до спільних дій.

Посол США наголосив на необхідності розбудовувати оборонно-промислову базу по обидва боки Атлантики та підвищувати загальну боєготовність.

"Готовність - це справді головне: більше спроможностей, але передусім готовність, якої ми раніше не знали, і готовність діяти в умовах війни", - підсумував Вітакер.