Единственный ответ на гибридные атаки РФ: в США призвали усилить помощь Украине
Гибридные атаки России направлены на то, чтобы вынудить союзников отказаться от поддержки Украины. Единственным ответом на такие действия является еще большее усиление помощи Киеву.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер во время саммита Euronews по обороне и космосу в Брюсселе.
По его словам, главная цель действий Кремля - удержать НАТО и партнеров от поддержки Украины. Именно поэтому Альянс не должен позволять себя сдерживать и более активно наращивать помощь.
Кроме того, НАТО должна инвестировать в собственную устойчивость, защиту критической инфраструктуры и укрепление оборонных систем для противодействия новым угрозам. Эти потребности уже учтены при принятии обязательств по увеличению оборонных расходов стран Альянса до 5% ВВП.
Как работает статья 5 Вашингтонского договора
Уитакер отметил, что возможное применение статьи 5 в ответ на гибридные атаки не предусматривает автоматического механизма реагирования.
"Статья 5 на самом деле намеренно достаточно размыта. Это вопрос 32 союзников, которые должны через консультации и обсуждения, при очевидном участии своих столиц, решить этот вопрос", - пояснил он.
В то же время Уитакер подчеркнул, что США не отступают от своих обязательств перед НАТО, и призвал другие страны-члены активнее приобщаться к совместным действиям.
Посол США отметил необходимость строить оборонно-промышленную базу с обеих сторон Атлантики и повышать общую боеготовность.
"Готовность - это действительно главное: больше возможностей, но прежде готовность, которой мы раньше не знали, и готовность действовать в условиях войны", - подытожил Уитакер.
Напомним, Литва заявила о получении разведданных по возможной подготовке Россией операций "под чужим флагом". Отмечается, что таким образом Москва может проверять готовность НАТО к ответу.
Отметим, разведка Дании предупредила о возможном усилении Россией гибридных атак против стран НАТО в ближайшие месяцы. Не исключается и проведение ограниченной военной операции.