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Єдина людина, яка може знищити США: експерт розкрив, як насправді Трамп ставиться до Путіна

Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава, Дмитро Олійник

Росія залишається єдиною країною, яка потенційно може знищити Сполучені Штати Америки.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог, аналітик Центру масштабування технологічних рішень Максим Несвітайлов.

За його словами, російська ядерна зброя залишається єдиним фактором, який стримує повну поразку РФ і водночас використовується як інструмент для дискредитації успіхів Збройних сил України. Тим паче, що зараз значну частину російських носіїв вже виведено з рівняння.

Попри це, для США Росія залишається єдиною країною, яка потенційно може знищити їх. Саме це, переконаний експерт, визначає сприйняття РФ у свідомості Дональда Трампа.

Як приклад він навів ситуацію з першої каденції Трампа: тоді Путін телефонував до Білого дому, але Трамп не зміг відповісти, і коли дізнався про це пізніше - влаштував скандал, кидався речами й кричав: "Як ви посміли - я пропустив дзвінок від єдиної людини у світі, яка здатна знищити США".

Експерт вважає, що саме таке ставлення екс-президента США до Путіна і Росії й досі визначає політичну динаміку.

"Це все, що потрібно знати про ставлення Трампа до Путіна", - додав Несвітайлов.

Водночас експерт заспокоює: ядерна зброя навряд чи буде застосована.

"Росіяни не будуть її використовувати - це вже очевидно", - наголосив він.

За його словами, світ досі стримується сакральною вірою у принцип "виключного застосування", і саме це забезпечує умовний баланс, що утримує людство від повного безумства. Він вважає, що навіть попри психопатичну природу нинішнього російського режиму, застосування ядерної зброї можливе лише у випадку повного розпаду держави або загибелі путінського режиму.

"Путін занадто любить життя, щоб так ризикувати", - підсумував експерт, додаючи, що навіть примарна можливість глобальної реакції все ще утримує РФ від непоправного кроку.

Операція "Павутина"

Операція "Павутина" була реалізована 1 червня. Тоді ж безпілотники Служби безпеки України (СБУ) атакували одразу чотири російських аеродроми: "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".

Детальніше про те, що відомо про унікальну спецоперацію, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампРосійська ФедераціяЯдерна зброя