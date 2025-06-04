Единственный, кто может уничтожить США: эксперт раскрыл, как Трамп относится к Путину

По его словам, российское ядерное оружие остается единственным фактором, который сдерживает полное поражение РФ и одновременно используется как инструмент для дискредитации успехов Вооруженных сил Украины. Тем более, что сейчас значительная часть российских носителей уже выведена из уравнения.

Несмотря на это, для США Россия остается единственной страной, которая потенциально может уничтожить их. Именно это, убежден эксперт, определяет восприятие РФ в сознании Дональда Трампа.

В качестве примера он привел ситуацию из первой каденции Трампа: тогда Путин звонил в Белый дом, но Трамп не смог ответить, и когда узнал об этом позже - устроил скандал, бросался вещами и кричал: "Как вы посмели - я пропустил звонок от единственного человека в мире, который способен уничтожить США".

Эксперт считает, что именно такое отношение экс-президента США к Путину и России до сих пор определяет политическую динамику.

"Это все, что нужно знать об отношении Трампа к Путину", - добавил Несвитайлов.

В то же время эксперт успокаивает: ядерное оружие вряд ли будет применено.

"Россияне не будут его использовать - это уже очевидно", - подчеркнул он.

По его словам, мир до сих пор сдерживается сакральной верой в принцип "исключительного применения", и именно это обеспечивает условный баланс, удерживающий человечество от полного безумия. Он считает, что даже несмотря на психопатическую природу нынешнего российского режима, применение ядерного оружия возможно только в случае полного распада государства или гибели путинского режима.

"Путин слишком любит жизнь, чтобы так рисковать", - подытожил эксперт, добавляя, что даже призрачная возможность глобальной реакции все еще удерживает РФ от непоправимого шага.