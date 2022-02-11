UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"еДемократия": Федоров рассказал, для чего в "Дія" функция опроса

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня в "Дія" имеются лишь два опроса. Вскоре их количество начнет расти и это поможет правительству взаимодействовать с пользователями приложения.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Опросы мы придумали еще годы назад. До этого были петиции в "Дія". Благодаря этому мы поняли, как это работает и как можно улучшить в законодательстве. На одном из бордов приняли решение создать опросы", - отметил Федоров.

По словам Министра, ранее команда "Дія" проводила опросы в социальных сетях, где количество подписчиков, на тот момент, составляла от 70 до 89 тысяч. Зато сегодня приложением пользуется 14 миллионов человек.

"Раньше нам пользователи массово подсказали, что нужно убрать опцию удаления COVID-сертификата. После этого команда поняла, что необходимо запускать опросы внутри программы", - заметил Федоров.

Некоторое время, как добавил министр, опросы будут проводиться по поводу развития цифрового государства. Через некоторое время команда "Дія" урегулирует, чтобы другие министерства также могли задавать собственные вопросы ради ответа украинцев.

Напомним, РБК-Украина объясняло, как работает функция опроса в приложении "Дія".

Читайте РБК-Украина в Google News
ДияМинистерство цифровой трансформации