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"єДемократія": Федоров розповів, для чого в "Дії" функція опитування

Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні в "Дії" наявні лише два опитування. Незабаром їх кількість почне зростати й це допоможе уряду взаємодіяти з користувачами застосунку.

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Опитування ми придумали ще роки тому. До цього були петиції в "Дії". Завдяки цьому ми зрозуміли, як це працює і як можна поліпшити в законодавстві. На одному з бордів прийняли рішення створити опитування", - відзначив Федоров.

За словами Міністра, раніше команда "Дії" проводила опитування у соціальних мережах, де кількість підписників, на той момент, становила від 70 до 89 тисяч. Натомість сьогодні застосунком користується 14 мільйонів людей.

"Раніше нам користувачі масово підказали, що потрібно прибрати опцію видалення COVID-сертифіката. Після цього команда зрозуміла, що необхідно запускати опитування всередині програми", - зауважив Федоров.

Деякий час, як додав міністр, опитування будуть проводитись з приводу розвитку цифрової держави. Через деякий час команда "Дії" врегулює, аби інші міністерства також могли ставити власні питання заради відповіді українців.

Нагадаємо, РБК-Україна пояснювало, як працює функція опитування в додатку "Дія".

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ДіяМіністерство цифрової трансформації