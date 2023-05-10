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"єЧерга" запрацювала на 16 пунктах пропуску: як нею скористатись

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Середа 10 травня 2023 15:41
"єЧерга" запрацювала на 16 пунктах пропуску: як нею скористатись Фото: "єЧерга" запрацювала на 16 пунктах пропуску (dpsu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Водії вантажівок можуть записатися до електронної черги для перетину державного кордону у 16 пунктах пропуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Система "єЧерга" запрацювала в пунктах пропуску з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою.

Зазначається, що для автобусів запис буде доступний попередньо з липня, а для легкових автомобілів - з серпня.

Послуга запису до електронної черги для перетину кордону водіями вантажівок доступна на сайті echerha.gov.ua або в мобільному застосунку "єЧерга".

Після реєстрації водій транспортного засобу отримає інформацію про власний статус у черзі, її просування та час прибуття в пункт пропуску.

Час запуску прогнозується від проєктної пропускної здатності кожного пункту пропуску та швидкості оформлення транспортних засобів на суміжній стороні.

З повною інструкцію можна ознайомитися на слайдах.

Нагадаємо, у грудні Україна запустила "єЧергу" на кордоні з Польщею.

А 8 травня послуга запису до електронної черги для перетину кордону водіями вантажівок стартувала на 16 пунктах пропуску.

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