"єЧерга" запрацювала на 16 пунктах пропуску: як нею скористатись
Водії вантажівок можуть записатися до електронної черги для перетину державного кордону у 16 пунктах пропуску.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.
Система "єЧерга" запрацювала в пунктах пропуску з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою.
Зазначається, що для автобусів запис буде доступний попередньо з липня, а для легкових автомобілів - з серпня.
Послуга запису до електронної черги для перетину кордону водіями вантажівок доступна на сайті echerha.gov.ua або в мобільному застосунку "єЧерга".
Після реєстрації водій транспортного засобу отримає інформацію про власний статус у черзі, її просування та час прибуття в пункт пропуску.
Час запуску прогнозується від проєктної пропускної здатності кожного пункту пропуску та швидкості оформлення транспортних засобів на суміжній стороні.
З повною інструкцію можна ознайомитися на слайдах.
Нагадаємо, у грудні Україна запустила "єЧергу" на кордоні з Польщею.
А 8 травня послуга запису до електронної черги для перетину кордону водіями вантажівок стартувала на 16 пунктах пропуску.
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